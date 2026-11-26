El delantero colombiano Camilo Durán anotó el gol decisivo para el Celtic contra el Toreense en la Europa League, consolidando su récord goleador.

El delantero colombiano Camilo Durán aseguró la victoria por 1-2 del Celtic de Escocia ante el Toreense en el estadio Dr. Magalhaes Pessoa de Leiria durante la quinta fecha de la Europa League. El gol crucial llegó en el minuto 84, cuando el futbolista de 24 años marcó de cabeza para revertir un marcador adverso en un partido que parecía terminar en empate o derrota.

Detalle Del Gol Decisivo En Europa League

Camilo Durán anotó de cabeza el tanto que le dio la segunda victoria en el torneo internacional a su equipo, el Celtic, en un estadio donde los localistas portugueses imponían presión durante gran parte del encuentro. Durante 84 minutos, el equipo escocés sufrió y dio la sensación de que no lograría ganar en suelo portugués, pero el remate aéreo del colombiano selló el triunfo.

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Este gol destaca la capacidad del futbolista para decidir en los momentos críticos, sumándose a sus cuatro goles en los cinco partidos disputados en la competencia continental hasta el momento. Durán se ha consolidado como el máximo anotador de su club en la Europa League, superando a otros jugadores clave en la plantilla del Celtic.

Récord Goleador Del Delantero Colombiano

El jugador, quien tuvo un paso por la cantera del DIM (Independiente Medellín), ha demostrado una eficiencia goleadora notable en el escenario europeo. Hasta el momento, Durán suma cuatro goles en los cinco partidos que ha disputado en el torneo en el que han brillado jugadores icónicos de nuestro país como Falcao García y Alfredo Morelos.

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La trayectoria reciente de Camilo Durán incluye una actuación destacada la temporada pasada al brillar con el Qarabag de Azerbaiyán en la Champions League. En esta temporada europea, el colombiano también marcó en los duelos contra Benfica y Besiktas, incluyendo un doblete en uno de estos enfrentamientos, lo que confirma su estado de forma óptimo.

Estadísticas Oficiales De La Temporada En Escocia

Camilo Durán ha tenido una muy buena temporada con el equipo escocés, al cual llegó en el verano boreal pasado. Por ahora, el futbolista colombiano ha marcado 15 goles en los 23 duelos que registra hasta el momento en uno de los dos cuadros más grandes de Escocia. Esta cifra refuerza su estatus como un referente ofensivo en la liga local y en competencias europeas.

Además de las celebraciones en la Europa League, Camilo Durán suma ocho tantos y seis asistencias en la Liga nacional de Escocia. En esta competición, ha disputado, hasta el momento, 974 minutos y ha hecho un gol cada 122 minutos en los 14 encuentros disputados. Además, registra dos goles en la Copa nacional escocesa y un par en la Liga de Campeones de la Uefa.

Convocatoria Y Contexto Internacional

El futbolista fue convocado por Néstor Lorenzo para jugar con la Selección Colombia en los amistosos de noviembre que se hicieron en Cali y Santiago de Chile. Esta convocatoria llega en un momento de alta confianza personal para el delantero, quien ha mostrado regularidad tanto a nivel de clubes como en el escenario internacional.

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Antes de su llegada al Celtic, Durán marcó goles en la Liga de Campeones de la Uefa durante la ronda previa a la fase de grupos del torneo. En esa instancia, su club se quedó por fuera tras perder la serie 5-4 contra el LASK de Austria, pero su contribución fue vital para mantener viva la esperanza en el proceso clasificatorio.