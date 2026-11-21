Camilo Durán anotó su decimocuarta golada con el Celtic FC al vencer 4-1 a St. Mirren, consolidándose como goleador del campeonato escocés.

El delantero colombiano Camilo Durán confirmó su excelente racha goleadora al marcar uno de los tantos en la contundente victoria 4-1 del Celtic FC contra el St. Mirren. Este triunfo corresponde a la fecha 14 del campeonato de la primera división escocesa, conocido como Premiership. El partido se disputó en el estadio Celtic Park, donde el equipo de Glasgow dominó desde el inicio.

Camilo Durán alcanza 14 goles en la temporada

Con esta anotación específica, Camilo Durán incrementó su palmarés individual a 14 goles contabilizados en todas las competencias para esta temporada. Su rendimiento actual lo posiciona como una de las figuras más destacadas del fútbol escocés y mantiene su estatus como alternativa relevante para la Selección Colombia.

Also read Alivios tributarios en Medellín: hasta 80 % de descuento en intereses para deudores morosos

Goles y cronología del partido dominical

El encuentro comenzó con un gol del inglés Alex Oxlade-Chamberlain, quien abrió el marcador al minuto para colocar el 1-0 inicial. La superioridad local continuó cuando Kieran Tierney lanzó un pase a la espalda de la defensa, permitiendo que Camilo Durán recibiera el balón perfectamente habilitado y definiera con un toque para marcar el 2-0 parcial. Antes del descanso, Luke McCowan aprovechó otra asistencia de Tierney para ampliar la ventaja. Ya en la segunda parte, Callum McGregor marcó el cuarto tanto del Celtic. El St. Mirren logró descontar mediante Killian Phillips desde el punto penal, estableciendo el resultado final de 4-1.

Camilo Durán lidera la tabla goleadora compartida

La contribución de Camilo Durán es crucial, ya que cuenta con ocho goles exclusivamente en la Premiership escocesa. Este total lo coloca en el primer lugar de la tabla de artilleros, compartiendo la cima con el estadounidense Jacob Murrell, delantero del Falkirk, quien registra la misma cantidad de goles. Cierra el podio el portugués Cláudio Braga del Heart of Midlothian con siete tantos.

Advertisement

Próximo reto del Celtic en la Europa League

El equipo de Glasgow debe enfocarse ahora en su siguiente desafío programado. El 26 de noviembre, el Celtic visitará a un conjunto portugués en Leiria. Este partido corresponde a la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League. El encuentro está agendado para las 3:00 p.m. tiempo local.

Camilo Durán y la Selección Colombia en miras

El rendimiento consistente de Camilo Durán en Escocia refuerza su posición como opción para la selección nacional bajo el mando de Néstor Lorenzo. El delantero samario ha sido convocado recientemente y su capacidad goleadora en el club de Glasgow es un factor positivo para su proyección internacional.