Camilo Mena convocado por Colombia para amistosos vs Chile

Néstor Lorenzo incluye al delantero Camilo Mena en la lista para los duelos contra Chile en noviembre. El jugador de Korona Kielce responde al llamado tras su buena temporada en Polonia.

El seleccionador Néstor Lorenzo ha incluido al delantero Camilo Mena en la nómina de futbolistas convocados para los encuentros amistosos ante la selección de Chile. Este cambio en la tendencia seleccionadora llega tras el Mundial de Norteamérica, donde la Selección Colombia se despidió de figuras clave como James Rodríguez, Juanfer Quintero y David Ospina. La convocatoria del atacante de 24 años, originario del municipio de Concordia en el departamento del Magdalena, marca un punto de inflexión en la visión deportiva del DT.

La táctica scouting de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico han demostrado un enfoque diverso en la búsqueda de talentos, alejándose de la idea de una base fija de jugadores para integrar nuevas figuras del exterior. Camilo Mena, quien juega de extremo por derecha, no era una opción esperada para los duelos programados para el 13 y 17 de noviembre, uno en Cali y otro en territorio chileno. Sin embargo, su rendimiento en la Liga de Polonia ha capturado la atención del grupo de trabajo dedicado al scouting de futbolistas colombianos destacados en todo el mundo.

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La convocatoria de Camilo Mena destaca en un contexto donde Colombia es el séptimo país del mundo con mayor presencia de futbolistas en el extranjero. Según datos del Observatorio de Fútbol CIES, el país cuenta actualmente con 518 jugadores inscritos en clubes fuera de sus fronteras. Brasil lidera esta estadística con 52 deportistas, mientras que Polonia es uno de los países con menos criollos, representado únicamente por Camilo Mena en este momento.

Trayectoria y estadísticas del atacante

Camilo Mena, de 1,75 metros de estatura, desarrolló sus primeros años en el equipo Alianza Platanera de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Su camino hacia Europa comenzó en enero del 2021, cuando fue comprado por el Valmiera de Letonia al Tigres F.C. de la segunda división del fútbol colombiano. Posteriormente, en febrero del 2023, llegó a Polonia cesado por el Valmiera, donde ha logrado acumular 18 goles en casi cuatro años de actividad competitiva.

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El dueño de sus derechos deportivos es el Ks Leschia Gdansk, club que adquirió la ficha del jugador al Valmiera el 4 de agosto del 2023 mediante un pago de 1,6 millones de euros. Actualmente, Mena juega cedido en el Korona Kielce. En la campaña en curso, ha disputado 14 partidos donde ha marcado 4 goles y brindado cinco asistencias, factores determinantes para su inclusión en la lista de Néstor Lorenzo.

Expectativas para el Mundial 2030 y Copa América 2028

La integración de Camilo Mena responde a los objetivos de largo plazo de la Selección Colombia, que busca llegar al Mundial del 2030 y ser protagonista en la Copa América del 2028. La decisión de Néstor Lorenzo de apostar por jugadores que brillan en ligas menos masivas pero competitivas, como la de Polonia, refuerza la estrategia del cuerpo técnico para renovar el plantel sin perder calidad.

Los próximos pasos incluyen la preparación del equipo para los amistosos contra Chile, programados para el 13 de noviembre en Cali y el 17 de noviembre en suelo chileno. El rendimiento de Camilo Mena en estas fechas será fundamental para evaluar su continuidad en el proceso de renovación de la Selección Colombia, demostrando que el talento colombiano sigue siendo relevante en los campos europeos más exigentes.