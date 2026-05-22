Otra de las ventajas de este ejercicio, y que muchos desconocen, es su efecto neurológico, ya que el cerebro suele volverse más activo. Desde hace muchos años, los científicos han recomendado caminar por los múltiples beneficios que aporta.

Caminar quema grasa y ayuda a ganar músculo: lo que dicen los expertos sobre sus beneficios físicos Otra de las ventajas de este ejercicio, y que muchos desconocen, es su efecto neurológico , ya que el cerebro suele volverse más activo.

En el punto de vista fisiológico, caminar es una actividad que involucra todo el cuerpo. Cuando caminamos, empleamos los músculos para impulsarnos, lo que aumenta nuestro gasto energético y, por lo tanto, incrementa las exigencias metabólicas.

Asimismo, agregó que, al igual que cualquier deporte, la respiración suele acelerarse para llevar más oxígeno a los músculos. Sin embargo, cuando la persona camina, al ser una actividad relativamente constante, es poco probable que se quede sin aliento, a menos que haya un factor de estrés adicional, como subir una cuesta o acelerar el paso.

Otro de los beneficios que tiene este ejercicio y que muchos desconocen es que tiene un efecto neurológico, ya que el cerebro suele volverse más activo, por lo que es de gran ayuda, especialmente en los adultos mayores. ... Consultar contenido complet





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