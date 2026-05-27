Campaña de Abelardo de la Espriella exige respuestas sobre crimen de sus coordinadores en Meta

La campaña de Abelardo de la Espriella exige respuestas sobre el crimen de sus coordinadores en Meta. El movimiento político considera que el país merece la verdad sobre los móviles de estos crímenes y los responsables detrás de ellos.

La campaña de Abelardo de la Espriella exige respuestas sobre el crimen de sus coordinadores en Meta . El movimiento político considera que el país merece la verdad sobre los móviles de estos crímenes y los responsables detrás de ellos.

Defensores de la Patria pide a las autoridades que la investigación contemple el contexto en el que ocurrió el asesinato y determine si existe relación entre estos hechos y la actividad política que desarrollaban las víctimas. La campaña también advirtió que no aceptará





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Crimen De Coordinadores Meta Defensores De La Patria Investigación Actividad Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dispute between Abelardo de la Espriella and Iván Cepeda over newspaper support in BarranquillaA six-day countdown to the presidential elections, Abelardo de la Espriella boasts of El Heraldo's support, which Cepeda criticizes. De la Espriella claims that Iván Cepeda and President Gustavo Petro targeted El Heraldo, a prominent newspaper in Barranquilla, with terrorist threats. The newspaper, founded by De la Espriella, a leftist and Liberal Party member, in 1933 while serving as Minister of Posts and Telegraphs, has been a subject of controversy in the presidential race.

Read more »

Petro desconocerá las elecciones, según proyección del excanciller Álvaro Leyva sobre Abelardo de la EspriellaEl excanciller publicó una carta en la que cuestionó las garantías para las elecciones y pidió al presidente apartarse del cargo si denuncia fraude.

Read more »

Exsenadora Milla Romero anunció su respaldo a la campaña de Abelardo De La EspriellaA pocos días de la primera vuelta presidencial, la exsenadora aseguró que su decisión se produjo tras un análisis de las alternativas de oposición, en las que destacó asuntos relacionados con la defensa de la vida.

Read more »

Entrevista Westcol con Abelardo De la Espriella: fecha, hora y qué dijo sobre Iván CepedaEl creador de contenido dio indicios de una posible entrevista con Iván Cepeda, conozca aquí cuándo:

Read more »