Campaña Esparta 2024: Captura de cabecillas del ELN y Farc en Norte de Santander

El Gobierno Nacional relanza la Operación Esparta en Norte de Santander para desarticular las estructuras criminales del ELN y Farc. Se busca la captura de Luz Amanda Pallares y Javier Velosa.

El Gobierno Nacional de Colombia relanzó oficialmente la campaña militar y policial denominada Esparta en el departamento de Norte de Santander. Esta iniciativa tiene como objetivo principal la desarticulación de las estructuras criminales que dinamizan el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones y los atentados terroristas en la región del Catatumbo. Las fuerzas de seguridad priorizan la captura de los líderes del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF). Estas dos estructuras poseen injerencia directa en el lado venezolano de la frontera, lo que complica la labor de seguridad en la zona.

Reactivación de la Operación Esparta en Norte de Santander

La Operación Esparta, que originalmente existía desde el año 2015, había sido relegada durante el pasado mandato del presidente Gustavo Petro. El actual mandatario, Abelardo De la Espriella, presentó la reapertura formal de esta estrategia el pasado 3 de noviembre. El primer mandatario explicó que el Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía actuarán de manera conjunta para ejecutar las acciones.

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Los objetivos estratégicos de esta coalición gubernamental se centran en la recuperación del territorio dominado por los ilegales, la protección de la población civil y la ofensiva contra las economías criminales. Además, la iniciativa busca la integración de inteligencia y la judicialización estratégica para garantizar que los capturados enfrenten consecuencias legales. El fortalecimiento de capacidades críticas también forma parte del plan para asegurar la permanencia del Estado de derecho en la región.

Principales objetivos: Silvana Guerrero y Alfred del ELN

El jefe de Estado ha ordenado especialmente la captura de Luz Amanda Pallares Pallares, conocida como Silvana Guerrero, quien se encuentra en la mira de la operación. Esta antigua docente se ha convertido en una de las mujeres más poderosas dentro de la guerrilla del ELN en los últimos años. Su presencia fue destacada en un video difundido por redes sociales el pasado mes de agosto, donde reiteró que su organización continuaría en la lucha armada a propósito del cambio de gobierno.

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En su grabación, Silvana Guerrero calificó a Abelardo De la Espriella como un presidente impuesto e ilegítimo, alegando que intenta posicionarse recurriendo a métodos fascistas. El presidente le replicó enérgicamente que lo que le espera es una bolsa blanca, señalando la certeza de su captura. Según las autoridades, esta cabecilla al parecer se oculta en un campamento en el estado venezolano de Zulia, lo que requiere coordinación binacional.

Además de Luz Amanda Pallares, otros cabecillas del Frente de Guerra Nororiental están en la mira. Róbinson Navarro Flórez, conocido como Alfred, fue declarado objetivo militar por De la Espriella el pasado mes de julio, antes de su posesión presidencial. Este terrorista de 56 años lleva más de 30 en las filas del ELN y es acusado de liderar el asalto a la cárcel Modelo de Cúcuta el 1 de abril de 2000, donde se fugaron 71 presos.

Róbinson Navarro también se le responsabiliza de ordenar el asesinato de dos sacerdotes y dos civiles en la masacre de Convención, Norte de Santander, el 15 de agosto de 2005. Las autoridades lo señalan de instalar un campo minado en 2015 en la vereda Brisas, Sardinata, que mató a tres soldados, y otro en Tibú en 2019 que causó tres muertes militares. Más recientemente, se le vincula con un atentado con cilindros-bomba el 29 de marzo de 2023 en El Carmen que dejó diez militares asesinados.

Caza del líder del Bloque Magdalena Medio y su historial violento

En cuanto al Bloque Magdalena Medio del EMBF, su máximo cabecilla es Javier Velosa García, conocido como John Mechas. Este hombre ascendió desde la comandancia del frente 33, la facción más importante en el Catatumbo, y está en el radar de las autoridades desde 2021. Velosa García orquestó múltiples atentados contra la Fuerza Pública y la seguridad del expresidente Iván Duque durante ese periodo.

Según fuentes militares, la escalada terrorista de John Mechas comenzó el 15 de junio de 2021 con un carrobomba contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, que dejó 36 heridos. Poco después, el 25 de junio de ese año, dispuso un ataque con francotiradores al helicóptero del presidente Duque. Aunque el mandatario y su comitiva resultaron ilesos, los proyectiles dejaron agujeros en el fuselaje de la aeronave.

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Javier Velosa García también ordenó la detonación de dos bombas en el aeropuerto de Cúcuta el 14 de diciembre de 2021, donde murieron dos policías antiexplosivos. Además, se le atribuye la explosión de una bomba contra el Centro de Atención Inmediata (CAI) de Arborizadora Alta en Bogotá, el 26 de marzo de 2022, un atentado que mató a dos niños y dejó 35 heridos. Estas acciones lo convierten en uno de los objetivos más prioritarios de la campaña Esparta.

Impacto de la política de seguridad en la región fronteriza

Otro de los objetivos relevantes de la Operación Esparta es Carlos Eduardo García Téllez, conocido como Andrey Avendaño. Este jefe político del bloque tiene 30 años de edad y cobró relevancia durante las conversaciones con el anterior Gobierno bajo la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Su captura representa un golpe significativo para la estructura política del Bloque Magdalena Medio.

La reactivación de Esparta implica un cambio de doctrina clara hacia la ofensiva integral contra las estructuras criminales que operan en la frontera norte. Las acciones conjuntas entre militares y policías buscan no solo la captura de líderes, sino también la destrucción de las redes logísticas que financian sus actividades ilícitas. La cooperación con las autoridades venezolanas será clave para desalojar a los cabecillas refugiados en estados como Zulia.

La comunidad del Catatumbo y Norte de Santander espera que estas medidas logren revertir la violencia histórica que ha afectado a la región por décadas. La judicialización estratégica de los capturados, como Luz Amanda Pallares o Javier Velosa García, servirá como precedente para castigar crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos años. La permanencia del Estado será el objetivo final de esta campaña militar y policial.