La iniciativa Revístete con Propósito reunió más de 480 prendas para apoyar a adultos mayores del barrio Los Colorados en Bucaramanga, adquiriendo nevera para su negocio de arepas Telavives.

La campaña social llamada Revístese con Propósito ha logrado recoger más de 480 prendas de vestir para apoyar directamente a comunidades del norte de la ciudad de Bucaramanga. Esta iniciativa se enfoca específicamente en un emprendimiento liderado por adultos mayores ubicado en el barrio Los Colorados. Los fondos recaudados tienen un destino claro y urgente: adquirir una nevera de mayor capacidad.

Este electrodoméstico es fundamental para mejorar las condiciones de almacenamiento de los productos de Telavives, el proyecto integrado de arepas. La adquisición busca fortalecer la infraestructura operativa del grupo y garantizar que los alimentos se mantengan en condiciones óptimas. La gestión responde a la necesidad crítica de escalar la producción sin comprometer la calidad ni la seguridad alimentaria de los integrantes.

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Mecanismo de recaudación y venta de garaje

Como parte central de esta iniciativa, se llevó a cabo una nueva venta de garaje que permitió conectar a la comunidad con la causa. Adicionalmente, se organizó una jornada de comercialización directa de arepas en la cancha La Virgen, situada dentro del barrio Los Colorados. Este evento sirvió para visibilizar la propuesta de valor del grupo de emprendedores mayores.

Los asistentes a estos eventos pudieron encontrar prendas de vestir donadas y dos variedades específicas de arepas. Las opciones disponibles incluían las tradicionales y aquellas con un mayor contenido de queso. Los productos se ofrecieron en paquetes de cinco unidades, facilitando la compra y el consumo compartido. La mezcla de ropa y alimentos creó una experiencia comercial atractiva para los participantes.

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Intervención del MIUDES y la Universidad de Santander

El emprendimiento forma parte del Modelo Interprofesional de la Universidad de Santander, conocido como MIUDES. Este grupo de extensión está bajo la coordinación de Sandra Patricia Ortiz, quien dirige los esfuerzos por acompañar procesos comunitarios en la comuna 1 de Bucaramanga. La universidad actúa como un eje articulador entre el conocimiento académico y la realidad social del sector.

Sandra Patricia Ortiz destaca que estas iniciativas apoyan a la comunidad mientras vinculan a docentes, administrativos y estudiantes con un propósito social definido. En el caso concreto de los adultos mayores del norte, el proyecto transforma sus conocimientos tradicionales en oportunidades productivas viables. Esta estrategia asegura que la experiencia acumulada por las personas mayores tenga un valor económico directo.

Desarrollo de identidad de marca y talleres

El proceso de profesionalización incluyó tres talleres de cocreación liderados por la agencia M&P de la UDES y Fernán Quiroz. Estos espacios permitieron construir la identidad de marca a partir de las experiencias, recetas y tradiciones de los participantes. Se realizó un mapa de refranes y se recopiló recetas que se convirtieron en la base para todo el desarrollo de marca.

Fernán Quiroz, quien acompaña el proyecto, explicó que se están realizando pruebas de precios y empaques para las arepas. Los participantes ofrecen dos variedades principales y tienen la posibilidad de venderlas recién preparadas durante las ferias. Este enfoque combina la tradición culinaria con estándares modernos de presentación y comercialización. El objetivo es crear una identidad sólida que resuene con el público local.

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Impacto en la autonomía del proyecto Telavives

La compra de la nevera permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de producción y almacenamiento de la iniciativa Telavives. Sin embargo, el acompañamiento universitario busca un objetivo más amplio: que sus integrantes consoliden un modelo de negocio sostenible. La meta es lograr que los adultos mayores puedan mantener el emprendimiento de manera autónoma a largo plazo.

Fernán Quiroz expresa el deseo de invitar a toda la comunidad a conocer las arepas y realizar sus pedidos directamente. La intención es seguir vinculando a nuevos participantes y clientes con este proyecto social. La idea final es dejar establecido un modelo de negocio robusto que les permita a los adultos mayores continuar desarrollando estas actividades productivas de forma independiente. La campaña representa un paso clave hacia esa autonomía económica y social para el grupo del barrio Los Colorados.