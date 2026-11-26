La iniciativa Te Regalo un Dólar de la Suerte distribuye 2500 alcancías y billetes en Medellín. El proyecto promueve el ahorro y la inversión mediante una dinámica de cadena de bendiciones. Descúbrelo aquí.

Un grupo de empresarios ha lanzado una campaña innovadora en Medellín que busca cambiar la mentalidad financiera de los ciudadanos. La iniciativa se llama Te Regalo un Dólar de la Suerte y se centra en la distribución de más de 2500 alcancías junto con billetes de un dólar. Este proyecto busca promover la cultura del ahorro y fomentar el interés por la inversión y la construcción de patrimonio en la capital antioqueña.

La mecánica de la cadena de bendiciones

El propósito central del proyecto es impulsar una cadena de bendiciones entre ciudadanos, familiares, amigos e incluso desconocidos. La estrategia parte del tradicional agüero de guardar un billete de un dólar en la billetera o en una alcancía para atraer la buena fortuna. Sin embargo, los organizadores han otorgado un significado nuevo a esta costumbre: en lugar de conservar el dinero, la persona que lo reciba asume la misión de entregárselo a alguien más.

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La dinámica exige que cada participante marque el dólar con sus iniciales y le atribuya un deseo simbólico de amor, salud, paz, abundancia o prosperidad. Posteriormente, cuenta con un plazo máximo de seis horas para encontrar a otra persona, entregarle el billete e invitarla a continuar con el recorrido. Con este mecanismo, los promotores proyectan que los billetes circulen por cientos o miles de manos en Medellín y lleguen a diversas regiones del país.

Pedagogía financiera y simulador de inversión

Junto al impacto social y simbólico, la campaña integra una propuesta pedagógica para llevar a los hogares discusiones sobre la gestión del dinero y los rendimientos a largo plazo. Cada una de las alcancías entregadas lleva impresa la pregunta ¿Cuánto dinero estás dejando de ganar? acompañada de un código QR. Al escanearlo, las personas acceden a un portal web con un simulador de inversión.

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Este simulador calcula cuánto se podría acumular al invertir el equivalente a uno, tres o cinco dólares diarios durante un periodo de 20 años. Esta herramienta educativa busca demostrar el poder del interés compuesto y la importancia de comenzar a ahorrar temprano, vinculando el acto simbólico de la donación con beneficios económicos tangibles a largo plazo.

Alcancía gigante y récord Guinness

La distribución del dinero y las alcancías corresponde únicamente a la primera fase del proyecto. El equipo organizador trabaja actualmente en la creación de una alcancía gigante con forma de marrano, concebida como una obra de arte para el país. La estructura replicará la figura de las alcancías de la campaña y buscará convertirse en un símbolo nacional de la prosperidad y el ahorro.

Además, los creadores aspiran a que sea reconocida como la alcancía más grande del mundo y a certificar oficialmente el registro ante Guinness World Records. Esta ambición busca elevar el alcance del mensaje de educación financiera más allá de los límites locales, posicionando a Medellín como un referente en iniciativas innovadoras de desarrollo económico personal.

Lanzamiento oficial en el Money Mastery Event

El lanzamiento oficial de Te Regalo un Dólar de la Suerte se llevará a cabo en el marco del Money Mastery Event, programado para los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Eventos El Tesoro. Este encuentro, que se celebra por primera vez en la ciudad, prevé reunir a cerca de 800 asistentes interesados en conferencias sobre negocios, inversión y finanzas personales.

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Como regla especial, si un ciudadano vuelve a recibir el mismo billete que entregó previamente, podrá conservarlo como un amuleto que reúne todos los buenos deseos transmitidos durante su trayecto. Este detalle añade una capa de emoción y valor sentimental al proyecto, incentivando la participación activa y la continuidad de la cadena de transferencias en la ciudad.