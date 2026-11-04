Campaña Yoba suplanta instaladores de ChatGPT y Claude con malware sofisticado

Check Point Research alerta sobre Yoba, malware que se oculta en falsos instaladores de IA mediante SEO poisoning y DLL sideloading para comprometer sistemas.

Una sofisticada campaña de malware denominada Yoba ha comenzado a targeting usuarios de inteligencia artificial mediante la suplantación de software legítimo. Esta amenaza específica ataca a los instaladores de las herramientas más populares del mercado, incluyendo ChatGPT y Claude, con el objetivo de infectar equipos informáticos sin el conocimiento ni consentimiento de sus dueños.

Suplantación mediante repositorios falsos en GitHub

Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies, ha publicado un estudio detallado que revela cómo los atacantes explotan el interés masivo por herramientas avanzadas de IA. Para llevar a cabo esta estrategia, los ciberdelincuentes crean repositorios y páginas en GitHub que utilizan nombres falsos de los modelos de frontera de OpenAI y Anthropic, como GPT-5.6 Sol o Claude Opus. Estos nombres enganchadores están diseñados para atraer a usuarios desesperados por acceder a las últimas versiones.

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Técnica de envenenamiento de motores de búsqueda

El siguiente paso crítico en esta campaña es posicionar esas páginas falsas en los resultados de los buscadores mediante una técnica conocida como envenenamiento de motores de búsqueda o SEO poisoning. Esto asegura que los usuarios que busquen instaladores oficiales encuentren primero los enlaces maliciosos. Aunque las soluciones de OpenAI y Anthropic, así como sus sistemas informáticos, no han sido comprometidas directamente, los atacantes utilizan ejecutables legítimos y firmados digitalmente por las propias empresas. Estos archivos actúan como un vehículo inocuo para que el usuario instale finalmente una biblioteca DLL maliciosa cargada de forma secundaria.

Evasión de seguridad mediante DLL Sideloading

La instalación de dicha biblioteca se lleva a cabo utilizando una técnica conocida como DLL Sideloading, la cual permite al atacante evadir parte de las protecciones de seguridad estándar aplicadas durante la instalación de archivos genuinos. Cuando el usuario ejecuta el instalador aparentemente legítimo, el malware se integra silenciosamente en el proceso. Esta metodología explota la confianza del usuario en la firma digital de la empresa creadora, utilizando ese trust como puente para la infección.

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Verificación regional y persistencia del ataque

Yoba se distingue por un alto nivel de sofisticación técnica. Inicialmente, verifica el lenguaje regional y los privilegios de administración del equipo para evitar ser detectada por análisis automatizados realizados por analistas de seguridad. Una vez instalada, la amenaza se mantiene de forma persistente mediante tareas programadas en el sistema operativo. Espera activamente la transmisión de órdenes remotas y la descarga de módulos adicionales para perpetrar el ataque final sin ser detectada.

Extracción de datos y comandos cifrados

Para ejecutar sus operaciones, Yoba se sirve de servicios web legítimos que pasa desapercibida. Extrae información de dominio desde la imagen de perfil de un canal de Telegram, consulta el servicio DNS-over-HTTPS de Google para obtener registros TXT cifrados y descarga el archivo ejecutable final desde plataformas públicas de almacenamiento como Catbox. Check Point Research advierte que se deben tratar estos incidentes como un compromiso total del sistema, ya que YobaLoader puede desplegar cualquier tipo de ejecutable o script en PowerShell.

Recomendaciones de seguridad y prevención

Para evitar la instalación de este malware altamente peligroso, Check Point Research recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales del desarrollador para la descarga de instaladores de ChatGPT o Claude. Además, es crucial restringir los permisos de administración a usuarios no privilegiados y desplegar herramientas de seguridad defensiva capaces de interceptar comunicaciones maliciosas en cualquier fase de la cadena de ataque. La vigilancia constante y la verificación de fuentes oficiales son la única defensa efectiva contra esta amenaza.