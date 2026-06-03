La campaña 'El agua también nos une' promueve el ahorro de agua durante el Mundial de 2026 en México. Silvestre Dangond hace un llamado por el amor y respeto a la tierra y el río Marquezote. José María Pazo revive su gloria en Junior, la pasión por el vallenato y el drama de Estados Unidos 94. Cepeda advierte sobre el apoyo de Trump a Abelardo De la Espriella. La nueva equipación del Real Madrid para la próxima temporada destaca por sus detalles en verde oscuro y rosa, inspirados en la geometría de los diamantes y las perlas del escudo del club. La elástica incorpora tejidos ligeros y tecnología CLIMACOOL+ para mejorar la transpirabilidad y el confort. Alfredo Morelos habla sobre la goleada de Junior 3-0 sobre Nacional y la marca personal del 'Cachaco' Rivera. Cepeda considera que el apoyo de Trump a Abelardo De la Espriella es un riesgo para la soberanía y la integridad del pueblo.

La campaña 'El agua también nos une' promueve el ahorro de agua durante el Mundial de 2026 en México. Silvestre Dangond hace un llamado por el amor y respeto a la tierra y el río Marquezote.

José María Pazo revive su gloria en Junior, la pasión por el vallenato y el drama de Estados Unidos 94. Cepeda advierte sobre el apoyo de Trump a Abelardo De la Espriella. La nueva equipación del Real Madrid para la próxima temporada destaca por sus detalles en verde oscuro y rosa, inspirados en la geometría de los diamantes y las perlas del escudo del club. La elástica incorpora tejidos ligeros y tecnología CLIMACOOL+ para mejorar la transpirabilidad y el confort.

Alfredo Morelos habla sobre la goleada de Junior 3-0 sobre Nacional y la marca personal del 'Cachaco' Rivera. Cepeda considera que el apoyo de Trump a Abelardo De la Espriella es un riesgo para la soberanía y la integridad del pueblo





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