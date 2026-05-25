Las campañas presidenciales de Colombia se acercan a su fin con cierres multitudinarios en varias ciudades del pas efectIV el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo advirtió que el próximo gobierno tendró enfrentar con urgencia la crisis fiscal y el bajo crecimiento económico.

Su visión es que Colombia necesita recuperar la confianza de los inversorres y ciudadanos, entreiger la deficiencia fiscal que atraviesa el pas el pñunto, escoras del Banco de la Republica frente al poder póltico. Entr con vigencia una parte clave de la Ley 2573 de 2026, que busca proteger a las víctimas de fraude bancario y suplantiación de identidad. Se espera que la seleccción colombia concentre la atención del pas con la declararación del equipo nacional para el Mundial.

La atención internacional estñ concentrada en Washington donde los especulaciones sobre posibles decisiones del gobierno de Donald Trump relacionadas con Venezuela, Cuba o Irán continutzer





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