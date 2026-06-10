Campeonas! Colombia conquistó la Liga de Naciones de Conmebol y más noticias deportivas

Este JSON contiene noticias en español sobre el triunfo de Colombia en la Liga de Naciones de Conmebol, la clasificación de selecciones al Mundial y la Copa del Mundo, la clasificación general del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, la victoria de Lilibeth Chacón en Santuario y más.

Colombia conquistó la Liga de Naciones de Conmebol con un importante triunfo a domicilio. La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones.

Además, Lilibeth Chacón ganó en Santuario y quedó más cerca del título de la Vuelta a Colombia. El francés Alex Baudin (EF Education EasyPost) es el líder de la clasificación general, después de tres etapas. San Antonio Spurs se impuso ante Knicks en el tercer juego de la final de la NBA y se ilusiona con la final. Vestidos como vikingos! La Selección de Noruega palpita la pasión del Mundial





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