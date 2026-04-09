Campesinos Bloquean Vías en Santander y Otros Departamentos por Aumentos en Impuesto Predial

Agricultores en Santander, Colombia, bloquean vías en protesta por el aumento del impuesto predial. Las manifestaciones se extienden a varios municipios, afectando la movilidad y el acceso al Aeropuerto Palonegro.

Desde hace aproximadamente media hora, agricultores de al menos 16 zonas rurales del municipio de Lebrija están llevando a cabo un bloqueo en la carretera que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja, impactando también el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro.

La protesta es parte de una jornada de movilización que está comenzando a extenderse a diferentes municipios del departamento, como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y el sector del Páramo de Berlín, en un contexto de descontento generalizado a nivel nacional. En Cundinamarca, también se han reportado convocatorias en la vía Bogotá–La Calera, cerca de Choachí, y en el municipio de Guaduas, en la zona noroeste del departamento. Asimismo, se han anunciado concentraciones en Sabaneta (Antioquia), Yopal (Casanare) y varios municipios del Quindío.\Los agricultores, junto con los propietarios de fincas rurales, protestan por el aumento que, según denuncian, llega hasta un 300% en el impuesto predial, tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La situación está causando problemas de movilidad, particularmente para los viajeros que se dirigen hacia la terminal aérea, quienes han enfrentado dificultades para llegar a tiempo a sus vuelos debido a los bloqueos en las principales vías. La preocupación principal de los manifestantes se centra en el impacto económico que estos incrementos desproporcionados tienen en las familias rurales, argumentando que socavan su capacidad financiera y dificultan su subsistencia. El descontento se ha intensificado debido a la falta de diálogo y la supuesta negligencia de las autoridades competentes para abordar la situación de manera efectiva, lo que ha llevado a los agricultores a tomar medidas de protesta más enérgicas para hacer escuchar sus demandas.\Los manifestantes demandan la revisión de las valoraciones catastrales y medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional y las autoridades locales, ya que consideran que los aumentos en el impuesto predial son desproporcionados y perjudican seriamente la economía de las familias rurales. Han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de actualización catastral y exigen una explicación clara y detallada sobre los criterios utilizados para determinar los nuevos avalúos. La ausencia de comunicación y la falta de respuesta a sus solicitudes previas han alimentado la indignación de los agricultores, quienes se sienten ignorados y desamparados. Hasta ahora, no se ha informado de ningún disturbio, mientras se espera la intervención de las autoridades para mediar en la situación y restablecer el tráfico en esta importante vía del departamento. Las autoridades locales han sido instadas a entablar un diálogo directo con los representantes de los agricultores para encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto, que satisfaga las necesidades de ambas partes y evite mayores afectaciones a la comunidad





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