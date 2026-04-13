Campesinos de Lebrija mantienen el bloqueo vial tras desacuerdo con negociaciones

Un grupo de campesinos en Lebrija, Santander, no está de acuerdo con los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo y continúa con el bloqueo vial, a pesar de la apertura temporal del paso. El conflicto se centra en el aumento del avalúo catastral y el impacto económico en la población.

Parecía que el bloqueo vial en Lebrija llegaría a su fin tras los acuerdos alcanzados en la mesa técnica liderada por el gobernador de Santander , Juvenal Díaz Mateus. Sin embargo, un grupo de campesinos disconformes con lo negociado decidió mantener los cierres en el peaje de Lebrija .

El domingo 12 de abril, hacia las 6:30 p.m., el bloqueo que había paralizado la vía que conecta Girón con Lebrija, Santander, durante cuatro días, se levantó temporalmente. Esto ocurrió tras un proceso de diálogo entre las autoridades y los campesinos manifestantes. La situación parecía encaminada hacia una solución, ya que a las 6:00 p.m. se había habilitado el paso en la zona, pero la aparente calma se rompió con el descontento de algunos manifestantes que no fueron parte de la mesa de trabajo. Estos expresaron que no fueron consultados sobre las decisiones tomadas y, al ser informados sobre la apertura del paso vehicular, desconocieron el acuerdo, nombraron nuevos voceros y anunciaron la continuación del bloqueo.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, tras reunirse con los líderes del bloqueo en el peaje de Lebrija, motivado por el paro debido al aumento en el avalúo catastral, anunció un acuerdo para levantar temporalmente la restricción vehicular. El gobernador se comprometió a acompañar a los manifestantes el lunes 13 de abril en la mesa de diálogo nacional que se celebraría en Bogotá. Como gesto de buena voluntad, los manifestantes acordaron levantar el bloqueo temporalmente, aunque mantendrían su presencia en la zona. La decisión se tomó luego de que el IGAC aceptara la participación de seis voceros de Lebrija en la mesa nacional en Bogotá. La incertidumbre persiste sobre quiénes serán los líderes del paro que representarán a Lebrija en dicha mesa, si los que negociaron con el gobernador o los nuevos voceros.

En paralelo, el alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez Calderón, informó que una delegación de siete funcionarios y el secretario de Hacienda de Santander también participarían en la mesa de diálogo en Bogotá, con el objetivo de apoyar la derogación de la resolución 2057. El alcalde expresó su preocupación por el impacto del aumento catastral en los predios rurales, que suman cerca de 7000 en el sector, y la necesidad de ajustar los avalúos a la realidad socioeconómica del municipio. Durante la mesa de negociación, los campesinos propusieron que Santander fuera el epicentro de las negociaciones, en consenso con otros puntos de protesta a nivel nacional. Un campesino expresó su descontento al IGAC por no haber escuchado las peticiones presentadas. Además del gobernador, participaron en la mesa de negociación el alcalde de Lebrija, comandantes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y Santander, y el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, quien anunció la disposición de gestores de convivencia y asesoría legal para proteger a los manifestantes y evitar confrontaciones.

En medio de la tensión, los sectores productivos han instado al Gobierno Nacional a establecer una mesa de diálogo urgente. Los líderes del bloqueo argumentan que sus exigencias buscan soluciones concretas ante el impacto económico desproporcionado en las familias rurales y urbanas. El bloqueo ha generado pérdidas millonarias, especialmente en sectores como el avícola, con cerca de 10 millones de huevos represados en la región.





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