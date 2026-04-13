Campesinos de Santander mantienen el paro pese a medidas para reducir avalúos catastrales

A pesar de los anuncios y preacuerdos, los campesinos en Santander continúan con el paro indefinido, exigiendo soluciones definitivas a los altos avalúos catastrales y la reapertura de vías clave. El gobernador busca soluciones, pero la tensión persiste.

A pesar del anuncio de una medida significativa destinada a reducir los avalúos catastrales en varios municipios de Santander y un preacuerdo con las autoridades para la apertura de vías bloqueadas, los campesinos de la región mantienen firme su paro indefinido. La reapertura definitiva de importantes vías, como la que conduce al crucial Aeropuerto Palonegro, sigue siendo un objetivo no alcanzado, reflejando la persistencia de las tensiones y la complejidad de las negociaciones.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, comunicó que el director nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha autorizado al director regional en el departamento a desarrollar una resolución específica. Esta resolución, de acuerdo con el gobernador, tiene como objetivo principal ajustar a la baja los avalúos catastrales, una medida que busca aliviar la carga económica sobre los propietarios de tierras. Esta respuesta institucional se presenta como una reacción directa a las protestas de los campesinos, quienes han denunciado de manera constante incrementos desproporcionados en el valor de sus predios. Estos aumentos desmesurados tienen un impacto directo en el pago del impuesto predial y, además, en otros costos asociados a la propiedad de la tierra, agravando la situación financiera de los agricultores y ganaderos. El mandatario departamental explicó detalladamente que “El aumento no solo afecta el valor del predio, sino que en unos años hará impagables los impuestos. Hay casos de fincas que pasaron de valer 150 millones a 3.000 millones de pesos, lo que prácticamente los pone a pagar impuesto al patrimonio”. De acuerdo con las declaraciones del gobernador Díaz, el preacuerdo inicial contemplaba el levantamiento de los bloqueos viales una vez anunciado el ajuste en los avalúos. Sin embargo, este escenario optimista no se concretó, y las comunidades afectadas optaron por continuar con las manifestaciones de protesta. El gobernador Díaz ha anunciado que acompañará a los líderes campesinos a una mesa de trabajo a nivel nacional en el IGAC, donde se debatirá la resolución 2057, considerada la piedra angular para la valoración catastral en el país. En paralelo, en Santander, se buscará avanzar en una resolución regional que permita realizar ajustes más inmediatos y adaptados a las particularidades locales. Este proceso será coordinado por la Secretaría de Planeación departamental, en colaboración estrecha con las autoridades locales de los municipios más afectados, como Lebrija, donde se dará prioridad a la revisión de los avalúos. El gobernador también destacó que resoluciones similares ya han sido implementadas exitosamente en otras áreas del departamento, como Palmas del Socorro, y se espera replicar este modelo para proporcionar un alivio económico tangible a los campesinos





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paro Campesino Avalúos Catastrales Santander Impuestos Prediales Bloqueos Viales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disidencias usan panfletos para presionar pagos de extorsiones a campesinos: “no faltar”Editor de Orden Público y Fuerzas Militares con más de 8 años de experiencia en medios de comunicación. Periodista y reportero con conocimiento en las fuentes de economía, nación, Bogotá y política, entre otros.

Read more »

Petro pide denunciar a alcaldes que pongan mayor impuesto predial a campesinos pobresRecordó que el recaudo por impuesto predial no va a la nación sino al municipio:

Read more »

Bloqueos Campesinos por Impuesto Predial Disparan Precios y Causan Desabastecimiento en Norte de SantanderComunidades rurales de Norte de Santander protestan contra el aumento desmedido del impuesto predial, bloqueando vías y generando desabastecimiento de productos de la canasta familiar. La protesta, liderada por el padre Jorge Rojas Pacheco, exige la revisión o derogación de la Resolución 2057 del IGAC, que ha incrementado el avalúo catastral hasta en un 5000%. Los bloqueos ya han causado pérdidas millonarias y el encarecimiento de productos esenciales.

Read more »

Bloqueos Campesinos y Paro Nacional Impactan la Economía y el Turismo en ColombiaEl paro nacional contra el incremento del impuesto predial ha generado bloqueos en varias vías del país, afectando el turismo, la producción avícola y el abastecimiento de alimentos. Líderes gremiales llaman al diálogo y a la búsqueda de soluciones institucionales.

Read more »

Bloqueos por avalúo catastral cumplen cuatro días en Santander y BoyacáCampesinos denuncian que productos como frutas, verduras y carnes comienzan a dañarse.

Read more »

Campesinos de Santander aceptaron reunirse con IGAC en BogotáPara este encuentro, se autorizó el traslado de seis voceros del municipio de Lebrija, quienes participarán en la discusión de carácter nacional.

Read more »