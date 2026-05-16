Campus 2026: una experiencia de orientación académica en Santander y el oriente colombiano

Campus 2026 es un evento que proporciona orientación académica y acceso directo a las ofertas académicas más importantes de Santander y el oriente colombiano. Durante tres días, en Neomundo, más de 40 instituciones educativas están presentes en un único escenario para presentar programas universitarios, carreras técnicas y tecnológicas, especializaciones y cursos complementarios.

Campus 2026 , una experiencia de orientación académica para estudiantes, profesionales y nuevas alternativas de formación en Santander y el oriente colombiano. Del 20 al 22 de mayo, en el Salón Mega de Neomundo se exponen más de 40 instituciones educativas que presentan programas universitarios , carreras técnicas y tecnológicas, especializaciones, cursos complementarios y formación en idiomas.

Este evento se consolida como una fuente confiable de información y orientación académica en un contexto en donde elegir una carrera o definir el futuro profesional es una decisión importante para miles de jóvenes. En Campus 2026 se identifican tendencias educativas y se ofrecen oportunidades académicas y orientación profesional en un marco que facilita la comparación de alternativas y decisiones educativas





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