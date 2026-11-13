Cañón del Chicamocha busca Geoparque Mundial de la Unesco en Santander

El Cañón del Chicamocha avanza en su aspiración de convertirse en el primer Geoparque Mundial de la Unesco de Colombia tras un reconocimiento geológico internacional.

El proyecto para convertir el Cañón del Chicamocha en el primer Geoparque Mundial de la Unesco de Colombia avanza con una estrategia enfocada en la consolidación institucional y la integración territorial. Esta aspiración se fortaleció recientemente con el reconocimiento otorgado por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), que ubicó al territorio entre los 100 Sitios de Patrimonio Geológico más importantes del mundo.

Reconocimiento Internacional y Valor Geológico

La distinción emitida por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) ha posicionado a Santander en el ámbito internacional, sirviendo como un catalizador fundamental para la iniciativa liderada por la Fundación Tierra Viva. José Raúl Moreno, director de dicha fundación y gerente de la iniciativa Geoparque Cañón del Chicamocha, subrayó que este territorio posee una historia geológica que supera los 1.000 millones de años, una profundidad temporal que trasciende cualquier descripción superficial.

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Durante la instalación del primer Simposio Internacional Geoparques, Desarrollo Territorial y Convivencia, realizado en Bucaramanga, se evidenció la riqueza física del lugar. Desde hace más de dos décadas, Dominique Hennechart, cónsul honorario de Francia en Bucaramanga, observa diariamente este paisaje excepcional desde su parcela. Hennechart describe la visibilidad de hasta diez cadenas de montanas consecutivas como un espectáculo natural que justifica la ambición de preservación y desarrollo sostenible.

Interacción Humana y Sostenibilidad Territorial

La gestión del patrimonio no implica la inmutabilidad del territorio, sino su adaptación inteligente a las necesidades humanas. José Raúl Moreno explicó que entre 10 y 17 municipios han desarrollado actividades agrícolas como el cultivo de algodón, cabuya, orégano y tabaco, además de la cría de cabras. Estas prácticas demuestran una capacidad de adaptación ancestral que constituye un ejemplo de sostenibilidad humana, ambiental y cultural.

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El territorio alberga a más de 85.000 habitantes cuyas huellas culturales se entrelazan con la geología. Las fallas que levantaron las montañas y los fósiles conservados coexisten con senderos y caminos que han sido modificados por la comunidad. Esta coexistencia refuta la idea de que el patrimonio debe ser intocable, promoviendo en su lugar una transformación del espacio para mantener su relevancia vital y ecológica.

Desafíos Institucionales y Próximos Pasos

El simposio, celebrado los días 12 y 13 de noviembre, puso sobre la mesa la necesidad crítica de articular a las instituciones públicas y las comunidades. A pesar del entusiasmo generado por el reconocimiento de la IUGS, el proceso hacia la nominación a la Unesco requiere un expediente sólido y un liderazgo claro por parte del departamento. José Raúl Moreno hizo un llamado urgente a los alcaldes y al gobernador para asumir este compromiso sin demoras.

El Geoparque Cañón del Chicamocha abarca una extensa zona en el costado occidental de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos. Los municipios involucrados son Aratoca, Barichara, Capitanejo, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Macaravita, Mogotes, Molagavita, Onzaga, Piedecuesta, San Andrés, San Joaquín, San José de Miranda, Villanueva y Zapatoca.

Alianzas Estratégicas para la Nominación

Para superar la fragmentación administrativa, se han iniciado diálogos con la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander, dirigida por Cristina Abaunza, con el fin de concretar reuniones estratégicas. Estas sesiones buscan integrar a la Secretaría de Competitividad e Innovación, la Universidad Industrial de Santander (UIS), la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab).

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El Servicio Geológico Colombiano y la UIS han demostrado un trabajo articulado esencial para la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico del país. La consolidación de estas alianzas es indispensable para presentar una propuesta competitiva que demuestre la viabilidad del proyecto como un modelo de desarrollo territorial inclusivo y respetuoso con el entorno natural.