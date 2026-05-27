Cañón del Chicamocha: el gigante geológico de Colombia reconocido por la UNESCO

El Cañón del Chicamocha, en Santander, es declarado por la UNESCO como uno de los sitios geocientíficos más importantes del mundo. Con 277 km de longitud y rocas de millones de años, este abismo natural alberga biodiversidad única y cuenta la historia de la Tierra.

El Cañón del Chicamocha, ubicado en el departamento de Santander , Colombia, es considerado por la UNESCO como uno de los lugares más relevantes para el mundo geocientífico.

Este imponente abismo natural, tallado por el río Chicamocha durante millones de años, revela capas de roca que datan de hasta 1.200 millones de años, ofreciendo una ventana única a la historia geológica de la Tierra. Su formación, resultado de la erosión constante y las fracturas tectónicas de la falla de Bucaramanga, ha creado un paisaje de paredes verticales y profundidades que superan los dos kilómetros en algunos tramos, compitiendo incluso con el Gran Cañón del Colorado en dimensiones.

Más allá de su valor científico, el cañón alberga una biodiversidad extraordinaria, incluyendo especies endémicas como la ceiba barrigona (Cavanillesia chicamochae), un árbol que solo crece en esta región y que fue descubierto hace solo dos décadas, enfrentándose ahora al riesgo de extinción. La historia del Cañón del Chicamocha está profundamente ligada a la cultura indígena guane, cuyo legado perdura en el nombre mismo del cañón: Chicamocha significa hilo de plata en noche de luna llena, una descripción poética que captura la imagen del río serpenteando bajo la luz lunar.

Este territorio no solo es un testimonio de la evolución geológica, sino también un santuario de vida silvestre adaptada a las duras condiciones del bosque seco tropical. La escasa vegetación permite apreciar las deformaciones rocosas con claridad, mientras que aves, reptiles y mamíferos han encontrado refugio en este ecosistema único. El cañón se extiende a lo largo de 277 kilómetros, ofreciendo miradores espectaculares y rutas de senderismo que atraen a turistas y científicos por igual.

Para los colombianos y especialmente para los santandereanos, el Cañón del Chicamocha es un símbolo de orgullo y un recordatorio de la majestuosidad natural del país. Su reconocimiento por parte de la UNESCO subraya la importancia de conservar este patrimonio geológico y biológico.

Sin embargo, los desafíos son significativos: el cambio climático, la deforestación y el turismo no regulado amenazan la integridad del ecosistema. La ceiba barrigona, emblemática del cañón, es un ejemplo de lo frágil que puede ser la biodiversidad colombiana. Estudios recientes indican que su población ha disminuido, lo que ha llevado a iniciativas de conservación por parte de comunidades locales y organizaciones ambientales.

Proteger el Cañón del Chicamocha no solo es preservar un paisaje, sino salvaguardar un libro abierto sobre la historia de la Tierra y un legado para las futuras generaciones





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