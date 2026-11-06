Cañón del Chicamocha entre los 100 Sitios de Patrimonio Geológico de la IUGS

El Cañón del Chicamocha fue incluido entre los 100 Sitios de Patrimonio Geológico de la IUGS y apunta a ser Geoparque Mundial de la Unesco en 2028.

El Cañón del Chicamocha, en Santander, fue reconocido por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas ( IUGS, por sus siglas en inglés) como uno de los 100 Sitios de Patrimonio Geológico más importantes del mundo. La distinción hace parte de la tercera selección de la IUGS, organismo científico de la Unesco, y sus resultados se dieron a conocer en el marco del IUGS Geoheritage Event.

El evento reúne a expertos de diversas disciplinas geológicas de todo el mundo y tiene lugar en Portugal desde el 4 de noviembre. Para el territorio santandereano, el reconocimiento abre una oportunidad concreta de dar visibilidad a su valor científico y natural ante la comunidad internacional.

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Qué hace especial al Cañón del Chicamocha

El Cañón del Chicamocha reúne más de 200 kilómetros de extensión, cerca de 2.000 metros de profundidad y una historia de más de 1.000 millones de años. Su paisaje conserva rocas que cuentan la evolución de la Tierra, huellas de antiguas transformaciones geológicas y fósiles.

Allí también se encuentran las fallas que ayudaron a levantar estas montañas y el agua que, con el paso del tiempo, fue abriendo los caminos del paisaje. Según los investigadores del Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Industrial de Santander (UIS), el relieve morfotectónico es causado por la Falla de Bucaramanga y la erosión.

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El cañón alberga además el Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los tres más activos del mundo. Esa condición lo convierte en un laboratorio natural para estudiar la actividad sísmica, un aspecto que la distinción internacional también recoge dentro de su valor científico.

Voces expertas y el papel de los actores del proyecto

Francisco Velandia, profesor titular de la Escuela de Geología de la UIS, explicó que las rocas, los fósiles y las geoformas del paisaje permiten entender la evolución del planeta y la actividad tectónica reciente. Velandia tiene una tesis doctoral sobre las fallas geológicas del Macizo de Santander, especialmente en la Falla de Bucaramanga.

Según el mismo experto, la zona reúne además elementos bióticos y culturales que, junto con su riqueza geológica, la hacen apta para ser considerada como un geoparque mundial de la Unesco. José Raúl Moreno, designado gerente del proyecto Geoparque Cañón del Chicamocha, ha impulsado esta iniciativa desde hace más de una década.

Moreno señaló que el reconocimiento representa un avance importante en el camino hacia la declaratoria como Geoparque Mundial de la Unesco. Por su parte, el portal oficial de la IUGS indica que este tipo de distinción otorga visibilidad a los sitios y los identifica como poseedores del más alto valor científico.

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Próximos pasos hacia el Geoparque Mundial de la Unesco

El proyecto del Geoparque Cañón del Chicamocha (GCC) apunta a alcanzar la declaratoria como Geoparque Mundial de la Unesco en 2028. El territorio se ubica en el costado occidental de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos.

El geoparque abarca 17 municipios: Aratoca, Barichara, Capitanejo, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Macaravita, Mogotes, Molagavita, Onzaga, Piedecuesta, San Andrés, San Joaquín, San José de Miranda, Villanueva y Zapatoca. Todos ellos comparten un patrimonio que combina geología, fauna y tradiciones.

Entre los elementos naturales y culturales del territorio figuran la ceiba barrigona, el cucarachero del Chicamocha y las cabras que recorren las laderas del cañón. Estos componentes conviven con los caminos reales, pueblos, oficios tradicionales, gastronomía y saberes que las comunidades han conservado durante generaciones.

El antecedente más lejano del proyecto se remonta a 2011, cuando se planteó el estudio de Geodiversidad y Patrimonio Geológico del Bien Cañón del Chicamocha, con una identificación y evaluación cualitativa realizada por la UIS. En 2014 se consolidó un informe general para el dossier de candidatura del territorio como Patrimonio Mixto de la Humanidad ante la Unesco.