Cañón del Chicamocha es Patrimonio Geológico Mundial

El Cañón del Chicamocha, en Santander, Colombia, fue reconocido por la IUGS como Patrimonio Geológico Mundial gracias a su valor científico y formación de 1.000 millones de años.

El Cañón del Chicamocha ha sido formalmente incluido en la lista de lugares de patrimonio geológico mundial, un estatus que destaca su valor científico excepcional y su relevancia global. Este reconocimiento fue entregado por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas ( IUGS), confirmando la importancia del sitio para la comprensión de la historia terrestre. La Universidad Industrial de Santander (UIS) anunció oficialmente la noticia, liderando el proceso institucional que culminó con esta distinción internacional.

Reconocimiento Internacional del Cañón del Chicamocha

La Universidad Industrial de Santander confirmó que el Cañón del Chicamocha es parte del Patrimonio Geológico Mundial desde el día de la publicación del comunicado oficial. Este estatus lo sitúa junto a otros 99 sitios seleccionados globalmente, elevando su perfil dentro de la comunidad científica internacional. El proceso no fue inmediato, sino el resultado de una gestión rigurosa y prolongada que involucró a múltiples actores académicos y gubernamentales clave.

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Este logro trasciende la simple apreciación paisajística del territorio santandereano. La IUGS evalúa los sitios basándose en criterios científicos estrictos, priorizando lugares que ofrecen aportes significativos al conocimiento de la evolución de la Tierra. El Cañón del Chicamocha cumple con estos estándares, consolidándose como un referente natural de incalculable valor para la geología moderna.

Características Geológicas y Extensión Territorial

El Cañón del Chicamocha posee una extensión de 200 kilómetros y alcanza una profundidad de 2.000 metros, formaciones que se desarrollaron a lo largo de 1.000 millones de años de historia geológica. Estos datos, proporcionados por la UIS, subrayan la antigüedad y complejidad de la estructura geológica que hoy recibe el reconocimiento mundial. La formación tectónica y la diversidad natural del área lo convierten en un escenario privilegiado para estudiar la dinámica del planeta.

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Ubicado en el costado occidental de la Cordillera Oriental, el cañón comprende territorios de 17 municipios santandereanos específicos. Estas localidades son Aratoca, Barichara, Capitanejo, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Macaravita, Mogotes, Molagavita, Onzaga, Piedecuesta, San Andrés, San Joaquín, San José de Miranda, Villanueva y Zapatoca. En su interior también se encuentra el Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los fenómenos sismológicos más estudiados del mundo, lo que añade otra capa de relevancia científica al sitio.

Roles de la UIS y el Servicio Geológico Colombiano

La gestión para este reconocimiento fue coordinada principalmente por la Universidad Industrial de Santander, en colaboración directa con el Servicio Geológico Colombiano. Esta última institución recopiló la evidencia científica y los soportes necesarios para certificar que el Cañón del Chicamocha merecía estar en la lista global. La participación conjunta demostró la capacidad técnica y la colaboración interinstitucional necesaria para alcanzar estándares internacionales en materia geológica.

Francisco Velandia, profesor titular de la Escuela de Geología de la UIS, destacó que el principal aporte del sitio es su capacidad para enseñarle a la humanidad aspectos fundamentales sobre nuestro planeta. Luis Carlos Mantilla, geólogo de la UIS, relató que el proceso de evaluación fue extenso y riguroso, extendiéndose durante casi cuatro años. Mantilla, quien viajó a Portugal para recibir el reconocimiento, explicó que la selección implica evaluadores que revisan cuidadosamente cada propuesta para garantizar la calidad de los sitios incluidos.

Impacto Futuro y Metas de Desarrollo Sostenible

La inclusión en esta lista de 100 sitios actuales es solo el primer paso, ya que la expectativa es alcanzar los 400 lugares reconocidos en 2028. Este estatus abre nuevas oportunidades para la investigación científica y el desarrollo de proyectos que involucren a las comunidades locales en la protección de los ecosistemas. Los docentes que participaron en el proceso consideran que este reconocimiento impulsará el conocimiento y la valoración del patrimonio natural en la región.

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El siguiente desafío estratégico, según la UIS, es avanzar hacia el reconocimiento como Geoparque Mundial de la UNESCO. Esta figura adicional no solo valora el patrimonio geológico, sino que promueve activamente su apropiación por parte de los habitantes, la educación ambiental, la conservación y el desarrollo sostenible de los territorios. Este paso podría transformar la manera en que las 17 municipios santandereanos gestionan su turismo y su identidad cultural ligada a la geología del cañón.