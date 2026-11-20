Canacol Energy requiere el reconocimiento de la Supersociedades para validar la terminación de contratos de gas, paso clave para asegurar inversión y evitar su liquidación.

Canacol Energy ha presentado formalmente ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud para obtener el reconocimiento legal de las decisiones emitidas por el Tribunal de Alberta en Canadá. Este paso es fundamental para validar la terminación de los contratos de suministro y transporte de gas que la compañía mantiene en territorio colombiano, un requisito indispensable para avanzar en su proceso de reestructuración empresarial.

Validez legal de sentencias canadienses

La entidad energética requiere que las autoridades nacionales den efectos vinculantes a las resoluciones que autorizaron finalizar varios acuerdos, muchos de los cuales fueron suscritos bajo la modalidad ship-or-pay con Promigas. Sin este pronunciamiento definitivo de la Supersociedades, persiste una incertidumbre jurídica que ha retrasado significativamente la evaluación de las propuestas de capital y ha bloqueado el acceso a recursos necesarios para mantener las operaciones.

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La compañía advierte que la validación de estas órdenes de terminación es el obstáculo principal para concretar una operación con nuevos inversionistas. Mientras no exista un fallo claro que resuelva la situación contractual, los potenciales compradores mantienen sus propuestas condicionadas a esta resolución, lo que amenaza con frenar completamente el proceso de venta de activos.

Impulso de la reestructuración y fases de licitación

En el documento oficial remitido al regulador, Canacol señala que los inversores interesados han condicionado cualquier nuevo compromiso de capital a la resolución inmediata de los contratos de gas. Según la compañía, los oferentes han identificado que las operaciones actuales no son viables bajo las condiciones imperantes de dichos acuerdos, exigiendo certeza sobre su posición contractual antes de proceder.

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El proceso de búsqueda de nuevos inversionistas ya cuenta con seis participantes finalistas seleccionados para la segunda fase de la licitación. Sin embargo, la falta de una decisión sobre la terminación de los contratos representa una amenaza directa para el éxito de esta operación. La compañía indica que cualquier inversión de terceros en actividades de exploración y producción exige que los contratos actuales de suministro y transporte sean modificados o terminados previamente.

Canacol ha contactado a setenta interesados en el mercado, recibiendo diez cartas de intención no vinculantes. A pesar del interés inicial, la falta de un pronunciamiento definitivo en Colombia sobre las órdenes de terminación se ha convertido en el principal freno para cerrar las propuestas de compra. Si no se reconoce la posibilidad de terminar o modificar los contratos, los oferentes podrían retirar sus propuestas, dejando a la compañía sin alternativas para sostener sus actividades.

Impacto en la producción y contratos clave

La situación financiera y operativa de Canacol se ha deteriorado notablemente desde su entrada en el proceso de reorganización. La producción de gas cayó de un máximo histórico superior a doscientos millones de pies cúbicos diarios a cerca de ciento treinta millones, ubicándose actualmente en alrededor de cuarenta y cinco millones de pies cúbicos diarios. Con estos niveles de extracción, la compañía no tiene capacidad para atender los volúmenes comprometidos en sus diecinueve contratos con empresas distribuidoras y clientes industriales.

Un caso representativo es el contrato vigente con Cerro Matoso, productor de ferroníquel, que se extiende hasta el año dos mil veintinueve. El acuerdo contemplaba el suministro de dieciséis mil megabrutal termas unidades térmicas británicas diarias, pero las entregas disminuyeron primero a once mil y luego cayeron a cerca de trescientas megabrutal termas unidades térmicas británicas diarias en noviembre.

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Además de las dificultades legales, Canacol advirtió ante el tribunal canadiense que no contaba con recursos para mantener sus operaciones más allá de mediados del año dos mil veintiséis. La advertencia es clara: si no se resuelve la situación contractual, la compañía enfrenta un mayor riesgo de terminar en liquidación, quedando sin liquidez suficiente para sostener su actividad comercial y productiva en el corto plazo.