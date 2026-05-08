Canacol Energy seeks to cancel gas contracts in Colombia, sparking concerns over supply and impact on national energy security

Canacol Energy is seeking to cancel contracts for gas transportation and supply in Canada, which could lead to a halt in gas supply to seven departments in the Caribbean and several municipalities in Norte de Santander. This development raises concerns about the national energy security and the impact on the Colombian economy.

Tras el aplazamiento de la audiencia en la corte de Alberta, Canadá, que evaluaría la solicitud de Canacol Energy para terminar anticipadamente contratos de transporte y suministro de gas natural, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) reiteró su llamado a las autoridades para proteger la seguridad energética y garantizar la continuidad del servicio en el país.

La diligencia judicial, prevista inicialmente para el 7 de mayo, fue reprogramada para el próximo 15 de mayo, según Canacol Energy. Según la empresa, el objetivo es contar con más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo en los contratos firmados con sus clientes. Naturgas insistió en que cualquier decisión relacionada con estos acuerdos debe considerar el impacto sobre el abastecimiento energético nacional y el carácter esencial del servicio de gas natural en Colombia.

Actualmente, Canacol Energy cubre parte de la demanda de gas natural en siete departamentos de la Costa Caribe y varios municipios de Norte de Santander. Su operación abastece hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica ubicada en Sahagún, Córdoba.

Cabe mencionar que la compañía mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), sin embargo, su producción ha mostrado una disminución sostenida en los últimos años, al pasar de 196 MPCD en julio de 2023 a cerca de 75 MPCD en la actualidad, debido a factores técnicos y operativos. Aunque la situación ha sido manejada mediante acuerdos entre las partes, sin necesidad de acudir a una terminación anticipada de contratos, según la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, existen alternativas distintas a la cancelación de los acuerdos.

Naturalgas advirtió que una eventual suspensión de los contratos obligaría a empresas a migrar hacia energéticos más costosos o con mayores emisiones, como GLP, carbón, gasolina o diésel, opinó Murgas, incrementando los costos de producción y presionando el precio de bienes esenciales. Ante este panorama, Naturgas pidió al Estado colombiano que, en caso de que la corte canadiense autorice la terminación de contratos, ejerza las facultades legales contempladas en el régimen de insolvencia empresarial transfronteriza establecido en la Ley 1116 de 2006, sin violar los principios de orden público y el carácter esencial del gas natural para millones de colombianos.

El gremio reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con autoridades y actores del sector energético con el fin de preservar la infraestructura nacional, garantizar la seguridad jurídica y asegurar la confiabilidad del suministro de gas natural para más de 36 millones de colombianos





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