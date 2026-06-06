Canadá y sus Rouges: De invitados a protagonistas en casa en el Mundial 2026

Canadá coanfitriona la Copa Mundial 2026 con la ambición de consolidar su crecimiento futbolístico y dejar atrás su histórico rol secundario. Liderados por figuras como Jonathan David y Alphonso Davies, los Rouges buscan trascender como anfitriones.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Canadá no solo llega como coanfitriona junto a Estados Unidos y México, sino que también lo hace con la clara ambición de trascender su rol histórico de mero participante.

El equipo conocido como los Rouges, o The Canucks, busca consolidar el notable crecimiento que su fútbol ha experimentado en la última década, dejando atrás el papel secundario que tradicionalmente ha ocupado en los escenarios globales. Esta evolución se sustenta en una generación dorada de futbolistas que han forjado sus carreras en ligas de alto nivel, principalmente en Europa, y que ahora lideran una selección que sueña con hacer historia en casa.

Entre estos figures destacan el delantero Jonathan David, pieza fundamental en el Lille de Francia y considerado el principal emblema del fútbol canadiense moderno, y el lateral izquierdo Alphonso Davies, estrella del Bayern Múnich, whose recuperación de una grave lesión de ligamentos cruzados es seguida con atención. Su sociedad en el campo, combinada con la velocidad y la presión agresiva que promueve el técnico John Herdman, ha sido clave en resultados alentadores, como el empate ante Venezuela y la victoria sobre Ecuador en la Copa América 2024, a pesar de ciertas fluctuaciones.

Disputar el torneo en territorio canadiense, con partidos en Vancouver, Toronto y Montreal, otorga un respaldo y una motivación incomparables, transformando la ilusión en una expectativa real de al menos alcanzar las semifinales. El contexto cultural también es crucial: mientras el hockey sobre hielo domina la identidad deportiva nacional, el fútbol ha ganado terreno rápidamente, especialmente entre las nuevas generaciones.

Para Canadá, la narrativa ya no es la de un invitado, sino la de un equipo que ha trabajado para estar y competir. El desafío es traducir ese progreso en resultados concretos en el mayor escenario del mundo, demostrando que la evolución reciente no es un espejismo sino un paso firme hacia la élite global





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