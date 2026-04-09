Cancillería colombiana reporta incidente digital, pero asegura la protección de datos ciudadanos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa sobre un incidente cibernético en su infraestructura tecnológica, destacando que la información de los ciudadanos se encuentra protegida. Se activaron protocolos de seguridad y se trabaja en conjunto con ColCERT para resolver la situación.

La Cancillería colombiana comunicó este miércoles sobre un incidente digital que afectó sus infraestructuras tecnológicas, aunque enfatizó que la información personal de los ciudadanos no se vio comprometida. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado oficial, informó que, tras un análisis preliminar debido a intermitencias recientes en sus servicios informáticos, se identificó la presencia de un actor de amenaza cibernética afectando una porción de su infraestructura tecnológica.

Este incidente provocó la activación inmediata de los protocolos de seguridad digital, diseñados para resguardar la información y garantizar la protección de los datos de los ciudadanos. La Cancillería aseguró que la información personal de los ciudadanos no se ha visto comprometida, lo cual es una prioridad en la gestión de este tipo de eventos.\El Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), ha reforzado las medidas de protección de su infraestructura tecnológica desde el inicio de la gestión del incidente. Se ha establecido una mesa de trabajo conjunta con ColCERT para gestionar eficazmente las intermitencias, coordinar acciones y asegurar la continuidad de los servicios. Esta mesa de trabajo se encarga de analizar a fondo la situación, implementar soluciones de mitigación y prevenir futuros incidentes. La colaboración con ColCERT es fundamental en la respuesta ante este tipo de amenazas, ya que aporta expertise especializado y recursos para la contención y resolución de la situación. Además, la Cancillería está trabajando en la implementación de medidas preventivas para fortalecer su ciberseguridad y evitar que incidentes similares se repitan en el futuro. La inversión en ciberseguridad y la capacitación del personal son componentes clave de esta estrategia.\La Cancillería expresó su agradecimiento a la ciudadanía por la comprensión ante las intermitencias o inconvenientes experimentados en sus portales durante las últimas horas. Aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para restablecer los servicios de manera oportuna y eficiente. La prioridad es minimizar cualquier impacto en la prestación de servicios a la ciudadanía y asegurar la continuidad de las operaciones del Ministerio. El comunicado también destaca el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores con la transparencia y la comunicación constante con la ciudadanía, informando sobre los avances en la resolución del incidente y las medidas tomadas para prevenir futuros problemas. La respuesta rápida y coordinada, junto con la cooperación con ColCERT, demuestra el compromiso del Ministerio con la protección de la información y la prestación de servicios seguros y confiables a todos los ciudadanos





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cancillería Incidente Cibernético Seguridad Digital Colcert Protección De Datos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministerio del Trabajo ordena medidas urgentes en Caracol Televisión por acoso laboral y sexualEl Ministerio del Trabajo ordena la implementación inmediata de medidas preventivas en Caracol Televisión tras identificar riesgos de acoso laboral y sexual y fallas en sus mecanismos internos de prevención. La decisión se basa en denuncias y hallazgos durante una inspección, exigiendo acciones urgentes y advirtiendo sobre posibles sanciones por incumplimiento.

Read more »

Ministerio del Trabajo ordena medidas preventivas a Caracol Televisión por presunto acoso sexualEl Ministerio del Trabajo emitió un documento ordenando medidas preventivas a Caracol Televisión después de una inspección por presuntos casos de acoso sexual que involucran a presentadores. Las medidas buscan proteger los derechos laborales y garantizar un ambiente de trabajo seguro.

Read more »

La resurrección de Jesús - un mensaje de esperanza para las relaciones de parejaLas parejas que logran superar crisis profundas suelen describir su relación como diferente, no como una copia del pasado. Han aprendido a comunicarse mejor, a establecer límites, a expresar emociones y a tomar decisiones con mayor conciencia.

Read more »

Llaman a juicio al excanciller Álvaro Leyva por el tema de los pasaportesLa Fiscalía llama a juicio al exministro de Relaciones Exteriores por presunto prevaricato por acción.

Read more »

Fiscalía llamó a juicio a excanciller Álvaro Leyva por lío de los pasaportesDurante la audiencia previa de imputación de cargos, el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro leyva se declaró inocente y no aceptó los delitos imputados por la Fiscalía.

Read more »

Cancillería atribuye a una 'amenaza cibernética' la caída en los sistemas para expedir pasaportesEl Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que se activaron los protocolos de seguridad digital correspondientes.

Read more »