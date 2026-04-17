Cancillería Ignoró Alertas y Pagó Millones por Contrato Fallido de Modernización de Trámites

Informe revela que el Ministerio de Relaciones Exteriores desoyó advertencias sobre incumplimientos de Aldesarrollo en la modernización del Sitac, otorgando prórrogas y un pago millonario a pesar de deficiencias evidentes. Las fallas han impactado servicios como la expedición de pasaportes.

El colapso del contrato entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Aldesarrollo para la modernización del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano ( Sitac ) arroja luz sobre una gestión gubernamental deficiente, donde las advertencias sobre incumplimientos flagrantes fueron desestimadas y el contratista, lejos de ser sancionado, recibió prolongaciones de plazo y un pago considerable.

El informe final de supervisión e interventoría del fallido proyecto detalla que, a pesar de las deficiencias evidentes en los soportes presentados por Aldesarrollo, se autorizó un desembolso de 3.109 millones de pesos el 17 de diciembre de 2024. William Albarracín, supervisor del contrato en la Cancillería, dejó constancia de que este giro fue aprobado por su antecesora, Luz Adriana Rodríguez, aun cuando la documentación carecía de la calidad, suficiencia e idoneidad requeridas, e incluso omitía el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las fallas técnicas derivadas de esta situación han afectado recientemente servicios cruciales, como la expedición de pasaportes, y sus raíces se hunden en el segundo semestre de 2024. En lugar de recurrir a una licitación pública que involucrara a empresas expertas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la administración del entonces canciller Luis Gilberto Murillo optó por una adjudicación directa a Aldesarrollo, una entidad que agrupa instituciones educativas estatales y cuyo espectro de actividades es extraordinariamente amplio, abarcando desde estudios espaciales hasta la instalación de energía nuclear. El convenio interadministrativo, firmado el 15 de octubre de 2024 por un valor de 10.364 millones de pesos, resultó un fracaso rotundo. La actualización y mejora del Sitac, cuya primera fase debía culminar el 31 de diciembre de 2024, sufrió dos prórrogas consecutivas hasta el 31 de agosto de 2025, sin que las obligaciones estipuladas llegaran a cumplirse. A principios de este año, se inició un proceso sancionatorio contra Aldesarrollo, pero la Unidad Investigativa de Caracol Radio aún espera respuestas sobre el estado de este proceso y la viabilidad de recuperar los fondos mal invertidos. El documento de 47 páginas pone en relieve un rosario de irregularidades durante la ejecución del contrato. Desde sus inicios, el cronograma de Aldesarrollo estuvo plagado de retrasos e incumplimientos, los cuales fueron sistemáticamente documentados por el supervisor. Al vencimiento del plazo contractual en agosto de 2025, no se había alcanzado meta alguna. Albarracín expresó su desconcierto ante la pretensión de Aldesarrollo de dar por cumplido el objeto contractual, cuando los avances eran prácticamente inexistentes. Siete puntos clave detallan las obligaciones incumplidas por Aldesarrollo. Gran parte de las responsabilidades recaían en la actualización de módulos funcionales esenciales para los trámites ciudadanos: agendamiento de citas, pasaportes, visas, nacionalidad y certificados, todos ellos con estándares de seguridad. Estos son los servicios por los que los ciudadanos más recurren a los canales digitales de la Cancillería. A pesar de advertencias desde noviembre de 2024 sobre la falta de claridad y especificación en funcionalidades críticas como pagos y consultas, Aldesarrollo persistió en su incapacidad para resolver estos problemas hasta junio de 2025. En lo concerniente al módulo de agendamiento de citas, el supervisor constató la omisión del contratista en la entrega de manuales de operación, además del fracaso de tres pruebas piloto realizadas con consulados, sin obtenerse una versión final corregida. Las pruebas de agosto de 2025, enfocadas en la experiencia del ciudadano, también resultaron un fiasco, evidenciando fallos recurrentes en el registro, validación de datos y gestión de citas. El informe subraya que estas falencias, señaladas en etapas previas, demuestran la falta de implementación de los correctivos necesarios. Aldesarrollo entregó documentación inconsistente y no proporcionó una interfaz intuitiva y de fácil navegación, lo que pone de manifiesto su notoria falta de experiencia en este tipo de proyectos. El descalabro del contrato Sitac no solo representa un perjuicio económico, sino que también ha mermado la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para proveer servicios digitales eficientes y seguros. La aparente complacencia de las directivas de la Cancillería ante los continuos tropiezos de Aldesarrollo, sumada a la falta de transparencia en las respuestas sobre el proceso sancionatorio y la recuperación de fondos, genera serias interrogantes sobre la rendición de cuentas y la integridad en la gestión pública. Este caso emblemático exige una investigación profunda y la adopción de medidas correctivas para evitar que situaciones similares se repitan y para salvaguardar los recursos públicos en futuras contrataciones, especialmente en áreas tan sensibles como la modernización de sistemas que impactan directamente la vida de los ciudadanos





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