Canciller colombiana critica la política antidrogas de EE. UU. tras la descertificación

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, rechaza la descertificación de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico y critica la política de drogas estadounidense. Señala el fracaso de la erradicación y la necesidad de un cambio de enfoque. La relación bilateral se describe como 'delicada'.

El viernes 19 de septiembre, la canciller de Colombia , Rosa Villavicencio, abordó la reciente descertificación en la lucha contra el narcotráfico , manifestando una firme postura crítica hacia la política antidrogas implementada por Estados Unidos . Villavicencio declaró abiertamente que la estrategia estadounidense ha “fracasado”, argumentando que su enfoque en la erradicación de cultivos ha resultado contraproducente.

Según la canciller, la erradicación, si bien representa un esfuerzo, no ha logrado disminuir la producción, sino que, por el contrario, ha provocado la duplicación de las hectáreas cultivadas. Esta afirmación refleja una profunda preocupación por la efectividad de las políticas actuales y una llamada a la reconsideración de las estrategias empleadas en la lucha contra el narcotráfico a nivel global, especialmente en lo que respecta a la participación de Estados Unidos. La cancillería colombiana, por lo tanto, manifiesta su inconformidad y desconcierto ante la falta de reconocimiento a los logros de Colombia y al elevado costo humano que ha implicado la lucha contra el narcotráfico. Además, señala la ausencia de esfuerzos equivalentes por parte de los países consumidores, lo cual, en opinión de Villavicencio, contribuye a un desequilibrio en la responsabilidad compartida en la solución de esta problemática. Este planteamiento subraya la necesidad de un enfoque más integral y colaborativo, que involucre a todas las partes afectadas y aborde las causas subyacentes del narcotráfico, en lugar de centrarse únicamente en la erradicación como medida principal. \La canciller Villavicencio, tras una reunión en Bogotá con el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos, John McNamara, calificó la situación actual de la relación bilateral como “delicada”. La reunión se llevó a cabo a raíz del anuncio de Washington de ‘descertificar’ a Colombia, una evaluación que señala a las naciones que, según Estados Unidos, no están tomando medidas suficientes en la lucha contra el narcotráfico. Este anuncio representa un hito importante, dado que Colombia, como principal productor mundial de cocaína, no había sido sometida a esta evaluación desde 1997. La descertificación implica una serie de consecuencias, incluyendo la posible suspensión de la ayuda económica y la imposición de sanciones comerciales, lo que podría afectar gravemente las relaciones bilaterales y el desarrollo económico de Colombia. En la reunión, se discutió con claridad la postura de Colombia y su rechazo a la decisión de Estados Unidos. Villavicencio expresó la intención de continuar el diálogo, pero dejó claro el “enfado muy justo” de Colombia ante la situación, instando a Estados Unidos a considerar un cambio en su política de drogas. La reunión se llevó a cabo en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países, lo que evidencia la necesidad de un diálogo constructivo y de la búsqueda de soluciones conjuntas. \La relación entre Colombia y Estados Unidos, su principal socio comercial, ha experimentado altibajos significativos en los últimos meses. Desde enero pasado, se manifestó un amago de crisis diplomática debido a la decisión del presidente Petro de no permitir el ingreso al país de dos aviones con deportados de Estados Unidos, argumentando que no se les estaba brindando un trato “digno”. Esta decisión provocó una respuesta enérgica por parte del expresidente Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles a los productos colombianos. Si bien la situación se normalizó temporalmente, las diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos han generado roces adicionales a lo largo del año. Estos desencuentros han afectado la confianza mutua y han complicado la agenda bilateral, lo que requiere un esfuerzo constante para mantener una relación sólida y productiva, basada en el respeto mutuo y la cooperación en áreas de interés común, como la lucha contra el narcotráfico. La gestión de esta relación compleja es crucial para Colombia, ya que Estados Unidos es un socio fundamental en términos económicos, de seguridad y desarrollo





