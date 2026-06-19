Canciller se pronuncia sobre observador Bernie Moreno y otros temas electorales en Colombia

La canciller de Colombia abordó la polémica por la acreditación del senador Bernie Moreno como observador electoral, destacando la responsabilidad del CNE y la necesidad de imparcialidad. Además, se refirió al caso del activista Beto Coral y se reseñaron otras noticias relacionadas con las elecciones.

La canciller de Colombia se pronunció sobre la presencia del senador republicano Bernie Moreno como observador en las elecciones nacionales, señalando que la decisión final corresponde al Consejo Nacional Electoral ( CNE ).

Destacó que el CNE es la entidad competente para autorizar o acreditar a los observadores, pero también debe garantizar la imparcialidad de estos. La canciller enfatizó que Colombia busca unas elecciones libres de interferencias, y advirtió que cualquier sesgo por parte de los observadores podría generar tensiones. Hizo un llamado a todos los observadores para que actúen con imparcialidad y respeto al proceso electoral, subrayando que el pueblo colombiano es libre y soberano para decidir en paz.

La controversia surgió tras declaraciones de Moreno sobre la detención del activista colombiano Beto Coral en Estados Unidos, a lo que el presidente Petro respondió. Sobre el caso de Beto Coral, la canciller informó que él adelanta un proceso de asilo y que una eventual expulsión requeriría una decisión judicial. Aseguró que Coral no ha cometido ningún delito y que la Cancillería mantiene contacto con su familia.

Otros titulares de la jornada incluyen denuncias del presidente Petro sobre 400 empresas que interferirían en el voto de sus empleados, una investigación de la Procuraduría contra el gobernador Carlos Amaya por presunta participación en política, y declaraciones del registrador sobre la hostilidad ciudadana ante los resultados electorales. También se reportó un incidente en Viotá donde hombres armados atemorizaron a una campaña, y el ministro Pedro Sánchez expresó preocupación por los simpatizantes electorales radicales. Finalmente, se preguntó por la reciente caída del dólar en Colombia





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