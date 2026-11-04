Cancino defiende Ley de Sometimiento frente a críticas de Ramelli y la JEP

El ministro Iván Cancino rechaza las dudas de Alejandro Ramelli sobre la Ley de Sometimiento, afirmando que protege a las víctimas y desarticula redes de corrupción en Colombia.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha emitido una respuesta directa y contundente contra las observaciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), Alejandro Ramelli, respecto a la recién aprobada Ley de Sometimiento. La tensión institucional se desató después de que Ramelli manifestara dudas sobre la conveniencia de la nueva norma, señalando similitudes entre esta iniciativa legislativa y el modelo de justicia transicional que actualmente administra la JEP.

Defensa del alcance legislativo de la ley

Iván Cancino rechazó de plano los cuestionamientos de Alejandro Ramelli, asegurando que existe una diferencia fundamental entre ambos mecanismos jurídicos. El ministro destacó que la normativa no tiene nada de parecido con el proceso de la JEP y subrayó su naturaleza rigurosa, afirmando que está diseñada específicamente para estar al servicio de la ciudadanía y del pueblo colombiano en su conjunto.

Also read Urgencia Legislativa: Colombia Aprueba Ponencia de Ley de Sometimiento en Pleno

La nueva norma fue aprobada formalmente este martes en el Congreso de la República y ahora espera la sanción presidencial del presidente Abelardo de la Espriella para entrar en vigencia plena. Cancino utilizó el argumento de la rigurosidad para blindar el contenido de la ley contra las críticas que sugieren una duplicidad de funciones o una debilidad en los estándares de justicia.

Protección prioritaria de la niñez víctima

Una de las líneas centrales en la defensa de Iván Cancino fue el compromiso absoluto con la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. El titular sostuvo que la infancia representa una de las prioridades del Gobierno Nacional y que la ley coloca a la víctima en el centro de su diseño estratégico.

Advertisement

El funcionario explicó que la normativa contempla medidas excepcionales y notablemente más estrictas en el tratamiento de delitos graves, como el reclutamiento de menores y las agresiones sexuales. Estas conductas se requieren un tratamiento especial dentro del proceso de sometimiento, reconociendo el impacto específico y devastador que tienen estas acciones sobre los sectores más vulnerables de la población.

Obligaciones de transparencia y desmantelamiento

La Ley de Sometimiento establece obligaciones estrictas para las organizaciones criminales que busquen acogerse a sus beneficios. Iván Cancino aclaró que no será suficiente con entregar información básica sobre las rutas del narcotráfico o la ubicación de armamento. La norma exige una revelación profunda que incluya los vínculos con distintos sectores de la sociedad.

Este requisito incluye la exposición de conexiones con funcionarios y estructuras de la administración pública, así como las eventuales relaciones con actores políticos. El objetivo es garantizar que el sometimiento permita identificar no solo las capacidades criminales de las organizaciones, sino también esclarecer las redes de corrupción y las conexiones que les han permitido operar con impunidad.

Gestión de activos y próximos pasos legales

Sobre la gestión de recursos, el ministro insistió en que la ley no contempla la devolución de bienes a los procesados. Los activos decomisados deben tener un alcance específico dentro del proceso, asegurando que no sean devueltos simplemente como parte del acuerdo. Su argumento fue que el sometimiento debe permitir no solo identificar las capacidades criminales de las organizaciones, sino también esclarecer las redes de corrupción y las conexiones que les han permitido operar.

Advertisement

Con la aprobación legislativa completada, el siguiente paso institucional es la sanción del presidente Abelardo de la Espriella, quien debe ratificar la norma para que esta entre en vigencia. Esta decisión marca un hito en la política criminal colombiana, buscando desarticular estructuras terroristas mediante la cooperación obligatoria y la transparencia forzada de sus redes de influencia.