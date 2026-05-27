Candidata de Pitalito denunció acoso sexual durante el Festival del Bambuco; separan a bailarín oficial

Tania Vanessa Salazar Cruz, candidata de Pitalito al Reinado Departamental, denunció presunto acoso sexual por parte de un bailarín del Festival del Bambuco. Corposanpedro separó al implicado de todas las actividades del festival y se activaron rutas de atención. Además, se lanzó la campaña 'Huila Grande Baila Sanjuanero Sin Miedo Ni Violencia' para prevenir violencia de género.

En medio de la realizacion de la version 65 del Festival del Bambuco de San Juan y San Pedro, se conocio una grave denuncia que ha sacudido el ambiente festivo.

Tania Vanessa Salazar Cruz, candidata al Reinado Departamental representando al municipio de Pitalito, denuncio haber sido victima de presunto acoso sexual por parte de Jesus Fernando Tejada Bonilla, quien se desempenaba como bailarin oficial del festival. Segun informo la Alcaldia de Pitalito, los hechos habrian incluido insinuaciones inapropiadas y comportamientos que vulneraron su tranquilidad, dignidad e integridad como mujer. La situacion fue puesta en conocimiento de la Fiscalia General de la Nacion mediante la denuncia radicada bajo el numero 2026052503248.

Tras conocerse la denuncia, la Corporacion para la Promocion de la Cultura y Turismo del Huila, Corposanpedro, emitió un comunicado manifestando su rechazo y tomando una decision inmediata. En el comunicado, la entidad informó la separación de Jesus Fernando Tejada Bonilla de todas las actividades relacionadas con el Festival del Bambuco y del proceso correspondiente al certamen departamental y nacional.

La medida fue adoptada con carácter preventivo, con el propósito de salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica de la candidata y de todas las participantes. Además, se activó la ruta de atención desde el Gobierno departamental, con la intervención de la Secretaría de la Mujer del Huila y la gestora social Ángela Parra, quienes brindaron acompañamiento jurídico y psicológico a la denunciante.

En paralelo, y como parte de las acciones preventivas, se realizó el lanzamiento oficial de la estrategia Huila Grande Baila Sanjuanero Sin Miedo Ni Violencia, una iniciativa que busca prevenir situaciones de violencia basada en género durante el festival. La campaña, respaldada por diversas entidades departamentales y municipales, tiene como objetivo generar conciencia y fomentar una cultura de respeto hacia la mujer en escenarios masivos y culturales.

La gestora social Ángela Parra Fajardo destacó la importancia de construir una cultura ciudadana basada en el respeto y la protección de la mujer, especialmente en eventos que reúnen a miles de personas. Esta estrategia se suma a los esfuerzos para garantizar que las fiestas de San Juan y San Pedro sean un espacio de alegría, tradición y unión familiar, libres de violencia





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