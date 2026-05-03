Candidata Valencia critica la política de Paz Total y propone cambios en seguros para motociclistas

La candidata presidencial responsabiliza a la política de Paz Total por el aumento de la violencia en el Cauca y anuncia una propuesta para facilitar el acceso al seguro obligatorio para motociclistas, además de abordar problemas de infraestructura en el Eje Cafetero.

La candidata presidencial, proveniente del departamento del Cauca, expresó una profunda preocupación por la alarmante situación de seguridad que atraviesa su región, describiéndola como la más violenta de los últimos quince años.

Valencia denunció un incremento sin precedentes en la producción de cocaína, un aumento drástico en el número de homicidios, la ocurrencia de masacres y la intensificación de acciones terroristas perpetradas por grupos armados ilegales. La candidata responsabilizó directamente a la política de Paz Total implementada por el gobierno actual, argumentando que esta ha contribuido al confinamiento de la población y al aumento del sufrimiento generalizado.

Subrayó que, en caso de llegar a la presidencia, no establecerá ningún tipo de mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni con el Clan del Golfo (EGC). En su lugar, prometió reactivar las órdenes de captura contra los líderes y miembros de estos grupos criminales, con el objetivo de perseguirlos incansablemente y llevarlos ante la justicia.

Esta postura firme frente a la seguridad ha generado un debate nacional sobre las estrategias más efectivas para combatir la violencia y el crimen organizado en Colombia. La candidata enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado, mejorar la inteligencia y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, y ofrecer alternativas de desarrollo económico y social a las comunidades afectadas por la violencia.

Además, criticó la falta de resultados concretos de la política de Paz Total, argumentando que ha permitido a los grupos armados ilegales fortalecerse y expandir su influencia en diferentes regiones del país. La candidata considera que la prioridad debe ser la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos, y que cualquier proceso de paz debe estar condicionado al cese total de las actividades criminales y al cumplimiento de la ley.

En un giro hacia temas de interés para un sector específico de la población, Valencia anunció la presentación de un proyecto de ley la próxima semana, destinado a transformar el acceso al seguro obligatorio para los motociclistas. La candidata explicó que los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 son los más afectados por las multas e inmovilizaciones de motocicletas debido a la imposibilidad de pagar la póliza, lo que resulta en que el 60% de los vehículos retenidos en los patios son motocicletas.

Esta situación, según Valencia, tiene un impacto negativo en la economía de los hogares de bajos ingresos. El proyecto de ley propuesto busca garantizar que, independientemente de si el usuario ha pagado o no la póliza, tendrá cobertura total de salud en caso de sufrir un accidente de tránsito.

Esta iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por organizaciones de motociclistas y defensores de los derechos de los consumidores, quienes la consideran una medida justa y necesaria para proteger a los usuarios más vulnerables. La candidata argumentó que el acceso a la salud es un derecho fundamental y que no se debe negar a nadie por razones económicas.

Además, señaló que la medida podría contribuir a reducir el número de accidentes de tránsito, al incentivar a los motociclistas a tener un seguro, aunque sea de forma obligatoria. La propuesta también incluye mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguros, como la creación de un fondo de solidaridad y la implementación de campañas de sensibilización sobre la importancia de la seguridad vial.

Finalmente, la candidata abordó problemáticas específicas de la región de Risaralda y el Eje Cafetero, centrándose en la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios públicos. Reconoció que esta región se caracteriza por tener los peajes más caros del país, lo que representa una carga económica para los ciudadanos y dificulta el desarrollo económico.

Propuso renegociar los contratos con las concesionarias de peajes para reducir las tarifas y exonerar del pago a las comunidades que viven en las zonas aledañas a las casetas. Además, se comprometió a impulsar el desarrollo del centro asistencial para Risaralda desde la Casa de Nariño, calificándolo como una prioridad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

La candidata también rechazó la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de modificar la Constitución, argumentando que los problemas del país se solucionan gobernando de manera eficiente y responsable, y no a través de la redacción de una nueva carta magna. Enfatizó la importancia de fortalecer las instituciones existentes, mejorar la gestión pública y promover la transparencia y la rendición de cuentas.

La candidata concluyó su discurso reiterando su compromiso con la seguridad, la justicia social y el desarrollo económico de Colombia, y llamando a los ciudadanos a unirse a su proyecto para construir un país más próspero y equitativo





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