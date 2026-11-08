Candidatas Señorita Colombia 2026 llegan a Cartagena para final del certamen

Las aspirantes a Señorita Colombia 2026 aterrizaron en Cartagena este 8 de noviembre. Conocen la agenda cultural y los eventos clave hasta la noche de coronación.

Las veintiséis candidatas al título de Señorita Colombia 2026 aterrizaron este domingo 8 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. El vuelo oficial, que transportaba a las representantes departamentales, completó su llegada aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Este evento marca el inicio de la fase final del certamen en la ciudad que ha sido sede histórica del Concurso Nacional de Belleza durante décadas.

Llegada tras desfile en Ibagué y agenda oficial

Las aspirantes arribaron a La Heroica provenientes de Ibagué, Tolima, donde participaron en el Desfile de Traje Artesanal conocido como 'Así suena Colombia'. Durante esa actividad, realizada en la Concha Acústica Garzón y Collazos, la representante de Huila fue reconocida por el voto popular y la candidata de La Guajira fue seleccionada por el jurado calificador. La ciudad capital musical acogió anteriormente a las reinas para una muestra de identidad nacional antes de su traslado a Cartagena.

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La programación oficial en Cartagena comienza esta misma noche con un recibimiento en el Hotel Hilton previsto para las 7:30. Anteriormente, las participantes asistirán a una cena de bienvenida organizada para dar la bienvenida a la delegación al inicio de las Fiestas de Independencia. El lema de esta edición del concurso es 'Colombia, tierra de cultura'.

Jornada cultural con autoridades y instituciones

El lunes 9 de noviembre las candidatas participarán en el foro titulado 'Teresa Pizarro de Ángulo: Colombia, tierra de mujeres que transforman'. Este evento, que inicia a las 8:00 de la mañana, reunirá a líderes femeninas y a las candidatas del Reinado de Independencia para debatir sobre el rol social de la mujer. También se abordarán temáticas relacionadas con Colombia Mujer Social y País Hecho a Mano.

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Durante esa misma jornada, las representantes visitarán la Sociedad Portuaria de Cartagena. Posteriormente, asistirán a un acto protocolario en la Alcaldía Mayor encabezado por el alcalde Dumek Turbay Paz y su esposa Liliana Majana. En esta ceremonia, las jóvenes recibirán las llaves simbólicas de la ciudad y las bandas oficiales, un gesto tradicional de honor hacia las candidatas del certamen.

Actividades sociales y deportivas en la bahía

El martes 10 de noviembre está programada una visita al Centro de Rehabilitación y Capacitación Aluna y a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Las aspirantes también participarán en una activación deportiva con Smart Fit y en un desfile organizado en honor a los empleados del Hotel Hilton. Estas actividades buscan integrar a las candidatas con la comunidad local y las instituciones de la región.

El miércoles 11 continuará la agenda con una sesión solemne del Concejo Distrital y un recorrido por la fundación Fundovida. Las participantes también realizarán un desfile en el centro comercial Caribe Plaza y visitarán la casa sede del Concurso Nacional de Belleza. Estos eventos reflejan el compromiso del certamen con el tejido social y la historia de la marca en la ciudad.

Gran Desfile y eventos previos a la coronación

El jueves 12 de noviembre destaca por el Gran Desfile de Independencia 2026 titulado 'La fiesta que nos une'. El recorrido por la avenida Santander está programado para iniciar a las 10:00 de la mañana con todas las representantes. En la noche, se celebrará el desfile Reina Madre con fines benéficos a favor de la Fundación Alimentar.

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El viernes 13 se oficializará la entrega de la corona al Concurso Nacional de Belleza y se premiará a la Reina de la Puntualidad. También se desarrollarán las actividades del Festival Náutico de Cartagena en la bahía de Las Ánimas. El sábado 14 reservará las entrevistas privadas ante el jurado y el evento Rostro Belleza Infinita de Anita Vergara.

La noche de elección en el Centro de Convenciones

El domingo 15 se celebrarán la elección de la Reina de la Policía Nacional y los desfiles de traje de baño titulados 'Las más bellas por Colombia' y 'Elegancia Primatela'. Finalmente, el lunes 16 de noviembre, Cartagena será el escenario de la gran Noche de Elección y Coronación de Señorita Colombia 2026-2027. El evento principal se llevará a cabo a las 8:00 de la noche en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias Julio César Turbay.