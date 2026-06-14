Candidates' Strategies and Controversies in Colombian Presidential Election

The article discusses the key elements that have led the candidates to gain more supporters and the details that have caused them to lose them. It highlights the strategies of both the right-wing candidate, Abelardo De la Espriella, and the left-wing candidate, Iván Cepeda, and their controversies.

Analistas políticos consultados por EL HERALDO resaltan los elementos claves que han llevado a los candidatos a ganar más adeptos y también cuestionan los detalles que les han hecho perderlos.

Tras el triunfo de Abelardo De la Espriella sobre Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial y faltando ya una semana para las elecciones definitivas, la estrategia de campaña del Tigre, con sus símbolos, sus eslóganes y sus ademanes, parece seguir sometiendo a la del candidato petrista, que da tumbos entre el aparente desistimiento de la Constituyente y la dicotomía entre las denuncias de supuesto fraude electoral del presidente Gustavo Petro y la admisión de los resultados por parte del aspirante.

Además, el autodenominado defensor de la patria se ha afianzado tras salir airoso de cruzadas judiciales que le prohibían el uso de la camiseta de la Selección y los símbolos patrios y que cuestionaban su habilitación por su doble nacionalidad estadounidense. Ambas estrategias, la de la aventajada derecha y la de la rezagada izquierda, buscan cautivar a los votantes de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, al centro político y a los indecisos, mayormente.

En las últimas semanas, las dos campañas se han concentrado en los medios, en la producción de noticias; han optado por elevar denuncias sobre la contraparte –por compra de votos, narcopolítica y vínculos con paramilitares–, así como en el uso de inteligencia artificial, videos virales y una creciente actividad en redes sociales. El plus de De la Espriella en esta materia es que desde un principio ha posicionado una identidad visual y una narrativa, con símbolos como el tigre, el saludo militar y la camiseta de la Selección Colombia, al lado de consignas como ‘yo estoy firme por la patria’, que respaldan su mensaje político contundente y sus ataques agresivos al oficialismo.

Entre tanto, Cepeda Castro hizo énfasis en el principio en un discurso cerrado, la austeridad de la publicidad, la primacía de la propuesta política sobre la referencia a su contendiente, las virtudes del programa de gobierno de Petro y un tímido desmarque de los problemas del Ejecutivo como los temas de corrupción y la polémica constituyente.

A raíz de todo esto y más fue que ello Abelardo le sacó 700 mil votos arriba al senador del Pacto Histórico, ratificándose en las siguientes semanas en su estrategia de campaña, mientras que el candidato de izquierda tuvo que salir a replantear todo lo que venía haciendo, a cambiar parte del equipo que lo asesoraba e incluso a echarse para atrás en postulados del petrismo para intentar no dejar escapar al centro hacia la derecha. Es el caso de la constituyente, línea roja del fajardismo y del claudismo, pero cuyo desembarco no resultó tan claro, pues Petro dijo que estaba solo suspendida y varios de sus impulsores también dieron a entender que podría retomarse más adelante.

Y, por otro lado, el extraño episodio de la supuesta suspensión de Petro durante lo que resta de los comicios, por haber incurrido en presunta participación indebida en política, en una medida adoptada unilateralmente por la representante Gloria Atrizabaleta, del Pacto Histórico y exesposa del excandidato Roy Barreras, enrareció aún más la campaña oficialista, recibiendo críticas que aludían a que Petro pensaba victimizarse para buscar réditos electorales o que, incluso, pensaba irse a hacer campaña al lado de Cepeda durante la suspensión de su cargo de jefe de Estado.

Entre tanto, según el diario El País, de España, Cepeda y Petro se habrían reunido previo a la decisión sobre la constituyente, y en ese encuentro Petro habría propuesto renunciar para unirse a la campaña, a lo que Cepeda al parecer le respondió que si el mandatario renunciaba, él también dimitía a la candidatura. En cuanto a lo que tiene que ver con la guerra digital, el diario El Tiempo indicó la semana pasada que, según los registros de Meta Ads, la campaña oficial de Cepeda habría invertido esa semana cerca de 20 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram, con especial énfasis en departamentos considerados estratégicos, como Valle del Cauca y Antioquia.

Mientras que la campaña de De la Espriella no aparece pautando directamente desde sus cuentas oficiales en Meta, pero plataformas de transparencia publicitaria registran cuentas afines que han difundido mensajes favorables al candidato y críticas contra Cepeda y Petro. Y en Google Ads esa misma semana se registraron cerca de 200 anuncios asociados a mensajes favorables a Abelardo, difundidos por anunciantes externos, en tanto que el Pacto Histórico reportó apenas tres anuncio





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