Candidato Abelardo de la Espriella acusa a Petro y Cepeda de planes de desestabilización en Colombia tras elecciones

El aspirante presidencial Abelardo de la Espriella lanzó fuertes declaraciones contra el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, asegurando que tendría información sobre supuestos planes para generar desestabilización en el país tras las elecciones. Durante su discurso, el candidato también cuestionó los acercamientos del Gobierno con grupos armados ilegales y aseguró que en Colombia no puede permitirse.

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró en Medellín que Petro y Cepeda "quieren incendiar el país" tras elecciones. Durante su discurso, el candidato aseguró que sectores cercanos al Gobierno Nacional estarían buscando crear desestabilización en el país tras las elecciones y cuestionó los acercamientos del Gobierno con grupos armados ilegales.

Además, insistió en que el país necesita recuperar la seguridad y fortalecer la autoridad del Estado frente a las estructuras criminales. El cierre de campaña de De la Espriella en Medellín reunió a seguidores provenientes de diferentes municipios de Antioquia y estuvo acompañado por el exministro José Manuel Restrepo, entre otros





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