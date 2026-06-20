Candidato Abelardo de la Espriella revela que habló con Yeison Jiménez antes de su muerte en acto con músicos populares

Durante un evento de campaña con artistas de música popular, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó que el fallecido cantante Yeison Jiménez le había dado su apoyo político en una conversación telefónica. La revelación se hizo en presencia de la viuda del cantante, Sonia Restrepo, y con la adaptación de una canción de Jiménez coreada por los asistentes, generando controversia en redes sociales sobre el uso de la figura del artista en la política.

En el marco de la campaña política colombiana, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se reunió con un grupo de artistas de la música popular , un evento que tenía como objetivo mostrar el respaldo del gremio musical a su aspirina.

La convocatoria incluyó a varios exponentes del género y, en medio de los discursos y presentaciones, se produjo un momento que captó la atención de los asistentes y de las redes sociales. El candidato, hablando frente a Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantante Yeison Jiménez, reveló que había sostenido una conversación telefónica con el artista poco antes de su muerte. De la Espriella afirmó que en esa llamada, Jiménez le había expresado su apoyo político.

Esta afirmación fue hecha en presencia de la esposa del cantante, lo que añadió un tono emotivo y polémico al encuentro. El evento también incluyó la interpretación de adaptaciones de la canción 'La Rompecabezas', uno de los éxitos más conocidos de Yeison Jiménez, con letras modificadas para promocionar la campaña de De la Espriella.

Los artistas asistentes justificaron su presencia destacando la necesidad de que los músicos colombianos puedan vivir dignamente de su trabajo, mencionando temas como la protección de los derechos de autor y el fortalecimiento del sector. La música popular, con su arraigo en ferias, conciertos y redes sociales, tiene un peso específico en la cultura regional y su respaldo se convierte en una estrategia con amplio alcance.

La mención del fallecido intérprete, primero a través de la adaptación de su tema y luego por la revelación de la supuesta conversación, generó un intenso debate en plataformas digitales. Muchos usuarios cuestionaron la éctica de invocar el nombre de un artista muerto para fines políticos, mientras otros vieron en el gesto un homenaje.

La viuda, Sonia Restrepo, fue un elemento clave en la narrativa del evento, ya que su presencia validaba, de alguna manera, la cercanía que De la Espriella aseguraba haber tenido con su esposo. El video del instante en que el candidato hace la revelación se viralizó rápidamente, mostrando a Restrepo escuchando atentamente. Este episodio ilustra cómo la música y la política se entrelazan en el contexto electoral colombiano, donde los símbolos culturales son instrumentalizados para conectar con el electorado.

También abre interrogantes sobre el uso de figuras públicas fallecidas en la propaganda electoral y sobre los límites de la apropiación de la obra artística con fines partidistas. La campaña de De la Espriella ha buscado posicionarse como una opción que escucha a los artistas y defiende sus intereses, pero la polémica suscitada por este encuentro podría generar reacciones tanto a favor como en contra entre los seguidores del género popular y, en general, entre el electorado





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