Candidato de la lista Defensores de la Patria pide garantías y alerta sobre amenaza en su contra

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella reveló que recibió información de una fuente de inteligencia de alto nivel sobre una presunta planeación de un atentado contra su vida, pero pide que las autoridades actúen con urgencia para garantizar su seguridad.

Exige garantías inmediatas para continuar la campaña. Reveló al país que recibió información de una fuente de inteligencia de alto nivel sobre la presunta planeación de un atentado en su contra, bajo la modalidad de francotirador.

De acuerdo con la información conocido por el candidato, se trataría de una amenaza grave contra su vida, su familia, su equipo de campaña y el normal desarrollo del proceso democrático. Por la delicadeza de los hechos, De La Espriella solicitó que las autoridades competentes actúen con urgencia, verifiquen la información, identifiquen a los responsables y adopten todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

"Esto no es un rumor. Es una amenaza real que no solo va contra mí, sino contra la democracia, contra la libertad y contra todos los colombianos que se atreven a defender la Patria"De La Espriella señaló que esta alerta se produce en un contexto de creciente tensión política, amenazas, campañas de desprestigio y violencia contra quienes representan una alternativa al establecimiento.

Para el candidato, estos hechos buscan intimidar a quienes hoy acompañan el crecimiento de Defensores de la Patria y frenar una campaña que, según afirmó, avanza con fuerza hacia la primera vuelta. El candidato también hizo un llamado a las autoridades colombianas para que refuercen de manera inmediata los esquemas de protección en todos sus eventos públicos, recorridos territoriales y actividades de campaña.

Asimismo, anunció que, por su condición de ciudadano estadounidense, solicitará a la Embajada de Estados Unidos máxima atención sobre su seguridad y la de su familia. De La Espriella fue enfático en señalar que no suspenderá su campaña ni se apartará del contacto con los ciudadanos. Aseguró que continuará recorriendo el país y reuniéndose con las comunidades, incluso bajo medidas extraordinarias de protección.

"No voy a callarme ni a esconderme. Así tenga que salir en un tubo de cristal blindado, vamos a encontrarme con mi pueblo como sea. No nos van a detener"Desde Defensores de la Patria se advierte que cualquier amenaza contra un candidato presidencial debe ser tratada como un riesgo directo contra la democracia, el derecho de los ciudadanos a elegir libremente y la estabilidad del proceso electoral.

La campaña reiteró que Colombia no puede permitir que el miedo, la intimidación o la violencia condicionen la voluntad popular. La primera vuelta debe desarrollarse con plenas garantías para todos los candidatos, sin presiones, sin amenazas y sin riesgos para la vida de quienes participan en la contienda.

Abelardo De La Espriella ratificó que seguirá adelante con su agenda nacional, su compromiso con la seguridad y su decisión de enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y a quienes han puesto en riesgo la libertad de los colombianos





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