Candidato presidencial cuestiona duramente a primer mandatario por presunta retención de parte de la indemnización

El candidato presidencial cuestiona duramente al primer mandatario por una presunta retención de parte de la indemnización a la familia de Rosa Elvira Cely, tras haber ejercido su representación legal en el caso de feminicidio. El presidente Gustavo Petro cuestiona la versión y la periodista María Jimena Duzán desvela que la familia de Rosa Elvira Cely no ha recibido la indemnización y que la confusión puede complicar aún más los procesos.

El candidato presidencial cuestionó duramente al primer mandatario debido a que lo señaló de hacerle cobros excesivos a la familia de Rosa Elvira Cely. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella solo les habría dejado el 10 % de una indemnización a los familiares de Rosa Elvira Cely tras ejercer su representación legal .

No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely quede en manos de su abogado. Muy ruin", aseguró el presidente Gustavo Petro a través de un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X. El candidato presidencial no tardó mucho en contestarle y unos minutos después señaló al primer mandatario de estar detrás de un supuesto complot para difundir mentiras en su contra.

"Bandido, sabes a lo que juegas. Mandas a montar noticias falsas para después darles tracción desde tus cuentas. Yo asesoré a la familia de Rosa Elvira Cely pro bono; no los apoderé en ninguna acción de indemnización. Así estás inflando en los buscadores a tu marioneta, Cepeda.

Ninguna de tus trapisondas va a engañar al Pueblo. Prepárate para la derrota", contestó Abelardo de la Espriella. Lo cierto es que la versión que señalaba a De la Espriella de quedarse con gran parte de la indemnización no vino originalmente del presidente Gustavo Petro ni del Gobierno Nacional, sino de una frase escrita por Juliana Cely, la hija de Rosa Elvira Cely, en su cuenta de Instagram.

"No podemos tener de presidente a alguien que si bien condenó al feminicida de mi mamá, nunca lo hizo con buenas intenciones,se tomaría todo el dinero de honorarios dejándonos como familia yen especial hablo por mí con el 10 % de la reparación económica total (SIC)". De hecho, ese noticiero compartió el pantallazo en el que se observa la frase que había escrito la joven en su publicación.

La declaración había generado tal revuelo que las redes se llenaron de reclamos contra De la Espriella. Sin embargo, la periodista María Jimena Duzán despejó las dudas cuando habló directamente con la familia. La familia de Rosa Elvira Cely me informó que la indemnización todavía no se ha producido y que confusiones como esta, pueden complicar aún más los procesos. Segundo: Abelardo no participó en la ley contra el Feminicidio que lleva el nombre de Rosa Elvira.

Al dios lo que es el de dios y al cesar lo que es del césar", advirtió Duzán en su cuenta de X





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