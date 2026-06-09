Candidato presidencial debe retirar propaganda política con símbolos patrios y frase "firmes por la patria"

La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella deberá retirar toda la propaganda política que tenga símbolos patrios y que lleve la frase "firmes por la patria" mientras se toma una decisión de fondo.

Varias figuras de la política nacional calificaron de absurda la medida que el candidato presidencial deberá cumplir de manera provisional mientras se toma una decisión de fondo.

Decenas de reacciones desataron en redes sociales la orden que este martes impuso el Tribunal Superior de Bogotá a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de retirar toda la propaganda política que tenga símbolos patrios y que lleve la frase "firmes por la patria". En la decisión, el magistrado decretó la medida provisional ante una acción de tutela interpuesta por un ciudadano identificado como Dylan Lizarazo Ramos.

El togado del alto tribunal ordenó al aspirante, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y al grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, abstenerse de incluir en su propaganda de campaña símbolos patrios. María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, anunció que votará por Abelardo De la Espriella: "Es la guerrilla contra la democracia" Y ordenó que "dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este proveído procedan a retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios", incluyendo la bandera de Colombia, el escudo y demás figuras representativas de la Nación.

Así mismo, la medida impide el uso de imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, el saludo y los emblemas representativos de las entidades castrenses y el uso de las oraciones "firmes por la patria" y "Defensores de la Patria", que son los eslóganes de la campaña de Abelardo. Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por Bogotá, calificó como un atropello la decisión del Tribunal Superior de Bogotá contra la campaña de Abelardo De la Espriella.

"El Tribunal de Bogotá le acaba de ordenar a Abelardo De la Espriella retirar toda la publicidad de la campaña en donde se use la bandera de Colombia y le prohíbe usar la expresión "firmes por la patria"La justicia tendrá que llevar preso a medio país.

Es un atropello", escribió en X. El Tribunal de Bogotá le acaba de ordenar a Abelardo de La Espriella retirar toda la publicidad de la campaña en donde se use la bandera de Colombia y le prohíbe usar la expresión "firmes por la patria"Al exsenador Juan Carlos Vélez Uribe le pareció absurdo el fallo del tribunal y consideró que la medida busca "frenar" la campaña del candidato, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta presidencial (10.3 millones).

"El tamaño de absurdo del tribunal de prohibir el uso, entre otros, de la expresión, DEFENSORES DE LA PATRIA y Abelardo De la Espriella está inscrito por el movimiento denominado ‘Defensores de la Patria’. Están desesperados buscando a ver cómo frenan a ADLE", publicó.

El tamaño de absurdo del tribunal de prohibir el uso, entre otros, de la expresión, DEFENSORES DE LA PATRIA yPor su parte, Rodrigo Lara, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, dijo en la misma red social: "Esto es tan ridículo… Nos tendrán que llevar presos a todos. ¡Firmes por la patria!

"La senadora María Fernanda Cabal señaló que la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos busca "censurar" al aspirante presidencial. "El Art. 20 de la Constitución no tiene asteriscos, "No habrá censura". Punto. Ninguna tutela puede prohibirle a un movimiento su nombre, su consigna ni sus colores.

Lo que hoy le imponen a una campaña, mañana te lo imponen a ti. Colombia está "Firme con la Patria" No nos van a prohibir defender a Colombia"





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