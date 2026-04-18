Candidato Presidencial Regala Millones en Efectivo en Evento de Campaña: Polémica y Posibles Sanciones

Santiago Botero, candidato a la Presidencia de Colombia, generó controversia al entregar 25 millones de pesos en fajos de billetes a ciudadanos durante un evento de campaña, alegando que el dinero es suyo y lo reparte a su voluntad. La acción, calificada como una rifa no autorizada, podría acarrearle sanciones por parte de Coljuegos, entidad que prohíbe la entrega de dinero en efectivo como premio en este tipo de actividades.

El candidato presidencial Santiago Botero , apodado “el del balín” por algunas de sus controversiales propuestas, ha desatado una fuerte polémica tras regalar millones de pesos en efectivo durante un evento de campaña. El empresario, conocido por sus posturas consideradas belicistas, entregó la suma de 25 millones de pesos a varias personas, quienes recibieron cinco millones cada una en fajos de billetes.

Botero justificó su accionar declarando que realiza estas acciones porque ha ganado su dinero legalmente y se considera una persona honesta. La dinámica consistió en una rifa donde se sacaban nombres al azar de personas que se habían registrado previamente depositando volantes publicitarios de su campaña, los cuales llevaban consigo sus datos personales y una propuesta de negocio en el reverso. Durante el evento, Botero pronunció la frase Balín para los bandidos, platica para los colombianos al momento de entregar uno de los paquetes de dinero, haciendo alusión a una de sus propuestas que ha sido calificada como inconstitucional en Colombia, pues contempla medidas de mano dura contra la delincuencia. A pesar de la entrega del dinero, el candidato aseguró que su intención no es comprar votos, afirmando que siempre anima a la gente a votar por quien consideren mejor para ellos. Sin embargo, el polémico aspirante a la Presidencia de la República podría enfrentarse a sanciones por parte de Coljuegos, ya que la rifa realizada no contaba con la autorización correspondiente. Según el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, ninguna campaña política o candidato presidencial ha solicitado ante la entidad ni cuenta con autorización para la realización de rifas. Cualquier actividad de esta índole que no posea el aval previo de Coljuegos es considerada ilegal, y además, está estrictamente prohibido que el premio de una rifa sea dinero en efectivo, lo que agrava la situación del candidato Botero. La situación pone de manifiesto las complejas normativas que rigen las campañas políticas y la entrega de recursos, así como el debate sobre la ética y legalidad de este tipo de prácticas en el contexto electoral colombiano. La controversia generada por Botero abre un espacio para la reflexión sobre los límites y las responsabilidades de los candidatos en su interacción con el electorado, especialmente cuando se involucran sumas considerables de dinero y dinámicas de aparente beneficencia pública. Es importante recordar que la legislación electoral colombiana es clara en cuanto a la prohibición de ciertas prácticas que puedan interpretarse como una presión o un incentivo indebido para la obtención de votos. La transparencia y la legalidad en los procesos de campaña son pilares fundamentales para garantizar la equidad y la legitimidad de los resultados electorales, y cualquier infracción a estas normas puede acarrear consecuencias significativas para los implicados. La decisión de Botero de entregar dinero en efectivo, independientemente de su justificación, ha puesto bajo escrutinio su accionar y podría tener repercusiones legales y políticas importantes en su carrera hacia la Presidencia. El debate sobre la ética en la política y los métodos empleados para conectar con los votantes se intensifica con este tipo de acontecimientos, que invitan a un análisis profundo de las prácticas actuales y futuras en el ámbito electoral





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