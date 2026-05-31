Candidato presidencial Santiago Botero es desalojado por la Policía de apartamento en Cartagena tras denuncia de violencia intrafamiliar

El aspirante presidencial Santiago Botero fue desalojado de un lujoso apartamento en Cartagena luego de que una medida de protección ordenara la restitución del inmueble a su expareja, quien lo acusa de violencia intrafamiliar. Botero niega las acusaciones y denuncia un ataque con fines políticos.

El candidato presidencial Santiago Botero fue desalojado por la Policía de un lujoso apartamento en Cartagena , tras una medida de protección ordenada a favor de su expareja, Manuela Echeverri Hoyos, quien lo señala de violencia intrafamiliar.

La diligencia, ejecutada por la Comisaría de Familia y la Policía Metropolitana, buscaba restituir el inmueble a la mujer y a su hijo menor. Según el abogado de Echeverri, Alberto Boek, Botero no se halló en el apartamento durante el procedimiento, pues habría salido por el parqueadero. El comisario Amin Sanabria Aislant ordenó el desalojo inmediato para garantizar la integridad física de la denunciante y el niño.

La expareja relató ante las autoridades episodios de violencia, como encierros para beber vino y consumir drogas seguidos de arrebatos de ira, y un mensaje del candidato en el que le prohibió el ingreso a la casa. Además, se señalaron dos propiedades de la pareja: un apartamento en Bocagrande y una Casa Colonial en el Centro Histórico, donde exhibían obras de arte valuadas en millones.

Santiago Botero emitió un comunicado negando las acusaciones y asegurando que no tiene conflictos con su expareja. Atribuyó el escándalo a intereses políticos, específicamente mencionando al también candidato Abelardo de la Espriella, y afirmó que no existen pruebas en su contra.

"Esto se trata de un ataque con intereses políticos, un ataque que busca que este país no tenga un cambio", manifestó. El caso continúa bajo evaluación legal, mientras las autoridades no han reportado decisiones adicionales más allá de las medidas de protección. Paralelamente, Coljuegos se pronunció sobre una rifa de 25 millones que Botero promovió en su sede de campaña, calificándola de ilegal, lo que añade otro frente de controversia a su campaña.

La situación se inserta en el contexto de las elecciones presidenciales, donde la Ley prohíbe a candidatos organizar rifas y concursos, y las sanciones pueden llegar a la pérdida de la investidura. Botero reiteró su versión de un montaje político y expresó que no guarda rencor hacia Manuela. Las diligencias prosiguen con el fin de restablecer los derechos de la denunciante y el menor





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