Candidato presidencial: ‘Soy independiente. No cambiaré la política para siempre’

Candidato presidencial en Colombia, Abelardo de la Espriella, habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre sus propuestas de gobierno, la seguridad, la economía, la política y el papel de los jóvenes en el país. De la Espriella defendió su candidatura como una alternativa independiente frente a los partidos tradicionales y aseguró que su proyecto político no representa ‘la política de siempre’.

El candidato presidencial habló con José Manuel Acevedo sobre seguridad, economía , subsidios, educación , corrupción y sus diferencias con otros sectores de derecha. Durante la entrevista, De la Espriella defendió su candidatura como una alternativa independiente frente a los partidos tradicionales y aseguró que su proyecto político no representa ‘la política de siempre’ ‘.

‘Yo soy completamente independiente en lo político y en lo económico. Defiendo principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad’, afirmó.

" Por qué un votante debería elegirlo a él y no a otros candidatos de derecha como Paloma Valencia. Frente a eso, De la Espriella aseguró que otros sectores han terminado rodeados de ‘la politiquería tradicional’.

‘José Manuel Restrepo y yo no vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiar la política para siempre’, sostuvo. También respondió a quienes lo relacionan con dirigentes tradicionales y aseguró que no ha hecho acuerdos con partidos políticos.

‘No acepto a los partidos. El que quiera adherir en el libre ejercicio de su libertad democrática, puede hacerlo como cualquier ciudadano’, dijo





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