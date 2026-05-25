Candidato presidencial y superintendente de Salud en fuerte cruce en Antioquia

El escenario político en Antioquia se encendió este 24 de mayo luego de un fuerte cruce de declaraciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el actual superintendente de Salud, Daniel Quintero.

El escenario político en Antioquia se encendió este 24 de mayo luego de un fuerte cruce de declaraciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el actual superintendente de Salud, Daniel Quintero .

Durante el cierre de su gira en territorio antioqueño, De la Espriella lanzó una dura advertencia contra Quintero, prometiendo acciones contundentes en un eventual mandato suyo, lo que provocó una respuesta inmediata y desafiante por parte del exalcalde de Medellín. Durante su intervención pública ante sus simpatizantes, De la Espriella utilizó un lenguaje directo y punzante para referirse a la gestión de Quintero, apelando al uso de su conocido pseudónimo y vinculándolo directamente con las políticas del Gobierno Nacional.

En su declaración pública, De la Espriella arremetió contra Quintero con estas palabras de advertencia: ‘En la era del tigre, vamos a marcar un nuevo camino para esta patria. Porque la época de los siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó. La era de Petro y su heredero se acabó.

La era, la era, la era de pinturita se acabó. Pinturita, el daño que le has hecho a Medellín no quedará impune y el 8 de agosto sabrás lo duro que muerde el tigre’





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