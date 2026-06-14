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Candidatos Cepeda y De la Espriella ausentes en debates, polarización en campaña

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Candidatos Cepeda y De la Espriella ausentes en debates, polarización en campaña
Candidates Cepeda And De La EspriellaDebatesCampaign
📆6/14/2026 5:31 AM
📰ElNuevoSiglo
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La campaña presidencial ha visto la ausencia de los candidatos que lideraban las encuestas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en los debates organizados por medios de comunicación y distintos sectores académicos. La ausencia de ambos ha generado una creciente polarización entre simpatizantes de ambas campañas, alimentando una discusión política que se ha trasladado a las plazas públicas y las redes sociales.

Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han sido los grandes ausentes de los debates durante la actual campaña presidencial. A lo largo de la contienda, los candidatos que lideraban las encuestas, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, coincidieron en una decisión que marcó la contienda: ninguno participó en los debates organizados por medios de comunicación y distintos sectores académicos.

La ausencia de ambos privó a los electores de uno de los escenarios más importantes para contrastar propuestas, conocer planes de gobierno y evaluar las capacidades de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño

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