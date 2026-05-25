Candidatos en las encuestas: sus propuestas económicas

A una semana de las votaciones para elegir Presidente de la República, una de las grandes dudas en el país es qué harán los candidatos con la economía, que ha tenido luces y sombras durante el gobierno de Petro. Aunque la mayoría coinciden en el fortalecimiento del agro, la entrega de subsidios y el cumplimiento de la regla fiscal, hay un factor que los diferencia: y para eso propone la simplificación de los procesos de adquisición y compra estatal de tierras productivas, entregándolas a comunidades campesinas y étnicas. En su propuesta de un Acuerdo Nacional, ha invitado al empresariado para que se sume a su intención de hacer más productivo al país y también indicó que quiere profundizar en el intercambio de impuestos por obras. Recientemente se refirió a la ampliación de los subsidios actuales, como Renta Ciudadana, por ejemplo, y la creación de otros para personas en condición de discapacidad y líderes sociales. Ha recalcado que no quiere una economía estatizada, pero al ser continuista del gobierno Petro podría tener un Ejecutivo con una amplia contratación, lo que ha sido criticado por sus contradictores.

Repasamos las propuestas de los candidatos que están punteando en las encuestas a una semana de las votaciones. A una semana de las votaciones para elegir Presidente de la República, una de las grandes dudas en el país es qué harán los candidatos con la economía , que ha tenido luces y sombras durante el gobierno de Petro.

Aunque la mayoría coinciden en el fortalecimiento del agro, la entrega de subsidios y el cumplimiento de la regla fiscal, hay un factor que los diferencia: y para eso propone la simplificación de los procesos de adquisición y compra estatal de tierras productivas, entregándolas a comunidades campesinas y étnicas. En su propuesta de un Acuerdo Nacional, ha invitado al empresariado para que se sume a su intención de hacer más productivo al país y también indicó que quiere profundizar en el intercambio de impuestos por obras.

Recientemente se refirió a la ampliación de los subsidios actuales, como Renta Ciudadana, por ejemplo, y la creación de otros para personas en condición de discapacidad y líderes sociales. Ha recalcado que no quiere una economía estatizada, pero al ser continuista del gobierno Petro podría tener un Ejecutivo con una amplia contratación, lo que ha sido criticado por sus contradictores. Para este campo, De La Espriella tiene en la credibilidad de José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, su mayor apuesta.

El abogado apela a la credibilidad de Restrepo con el empresariado y los mercados para incentivar el crecimiento del país. En cuanto a sus propuestas destaca la eliminación del 4x1000 y una Reforma Tributaria que baje los impuestos corporativos para atraer inversión, principalmente extranjera.

Abelardo De La Espriella sostuvo que en su presidencia los bancos prestarán a una tasa real anual del 2%, señalando que si las entidades financieras nacionales no cumplan esta premisa, abrirá la competencia a la banca internacional. Por otra parte, indicó que dará vía libre al fracking para atraer más inversión y promoverá el agro con incentivos tributarios a grandes empresarios, así como la creación delEn su plan de gobierno, habla de la intención de promover el turismo sostenible, las energías renovables y nuevas energías, al igual que un plan de inversión en infraestructura y obras públicas.

Para la uribista la economía colombiana crecerá con la eliminación de las trabas burocráticas y los requisitos de formalización inicial para las micro y pequeñas empresas durante sus primeros años, lo que han catalogado como una gran oportunidad para el desarrollo. Además, anunció que entregará capital para los emprendimientos liderados por mujeres y brindará herramientas a los campesinos para que sea más productivo.

También propone un plan semilla de $500 pesos para los niños que nacen en pobreza como parte de un ahorro pensional y la ampliación del subsidio a los adultos mayores a 3 millones de beneficiarios. Fajardo quiere inversiones en ciencia, tecnología, educación técnica y capacidades productivas directamente ligadas a las necesidades de las pymes locales.

La exalcaldesa de Bogotá habla de la reactivación económica a través de la construcción y también establecer un esquema de por el Estado para productos como el café, el cacao y las hortalizas. La politóloga es la única que propone una autonomía económica y fiscal de las regiones, pero también sostiene que la apertura de los mercados será fundamental para desarrollar el país.

La tasa de tributación empresarial de renta bajará, según López, dos puntos adicionales por cada punto de crecimiento del PIB y cuando la tasa de inversión privada supere el 20%





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