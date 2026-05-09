Colombia está a la vuelta de la esquina de unas elecciones presidenciales. Los candidatos Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia han destacado en la escena política, y considerando las predicciones de astrólogos y psychicistas, su influencia no cesará en los comicios. El Niño Prodigio, astrólogo dominicano popular, ha demostrado una conexión única con el planeta "X", lo que ha llevado millones a confiar en sus consejos espirituales y reglas para la prosperidad.

Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, candidatos presidenciales 2026. (Fotos: Publimetro Colombia) Iván Cepeda tomada de su cuenta de 'X'se consolida este 2026 como el astrólogo más influyente del momento, logrando que millones de personas arranquen su día pendientes de sus consejos espirituales y rituales de prosperidad.

Con su estilo carismático y esa conexión única con el universo, el dominicano ha sabido democratizar el esoterismo, convirtiéndose en una figura imprescindible no solo en la televisión hispana, sino en plataformas digitales donde sus horóscopos diarios son ley para quienes buscan un empujoncito de la suerte o una señal del destino. próximo 31 de mayo. Con las urnas listas y un clima político que alcanza su temperatura máxima, millones de ciudadanos acudirán a los puestos de votación Entre propuestas de cambio radical y la búsqueda de estabilidad, las elecciones presidenciales no solo representan el ejercicio democrático por excelencia, sino el pulso real de una nación que exige soluciones urgentes en seguridad, economía y justicia social.

Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda tendrán un papel destacado en las elecciones presidenciales de 2026. El Niño Prodigio realizó una predicción relacionada con este tema, dando de que hablar en las redes sociales, donde aseguró que los dos candidatos más fuertes en las próximas elecciones serán precisamente, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

No obstante, según la lectura de sus cartas, podría llegar a ser víctima de un atentado. Para el reconocido médium, las elecciones presidenciales de 2026 no serán una jornada tranquila, sino un campo de batalla marcado por controversias y tensiones 'muy fuertes'





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