Candidatos presidenciales avanzan en cierre de campañas y encuestas determinan los tres punteros

Los candidatos presidenciales avanzan en el cierre de sus campañas y las encuestas determinan los tres punteros indiscutibles: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. El candidato señalado del continuismo de este Gobierno aparece en el primer lugar en todas las encuestas.

A solo dos semanas de las elecciones presidenciales en primera vuelta, los candidatos avanzan en el cierre de sus campañas recorriendo distintas regiones del país.

Todos tienen plazo hasta este domingo para realizar eventos de cierre en plazas públicas. Al mismo tiempo, las firmas encuestadoras también entran en la recta final y solo podrán publicar sus últimos sondeos hasta esta semana. Las encuestas, hasta el momento, determinan que los tres punteros indiscutibles son Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Firmes por Colombia) y Paloma Valencia (Centro Democrático).

Por su parte, el candidato señalado del continuismo de este Gobierno aparece en el primer lugar en todas las encuestas. El segundo puesto lo ocupa el abogado Abelardo de la Espriella, conocido como ‘El Tigre’. En tercer lugar se ubica Paloma Valencia, aunque en algunas encuestas cierra con un porcentaje muy cercano al segundo puesto.

La senadora, avalada por el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha estado acompañada por él en distintos eventos de campaña a lo largo del territorio nacional





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