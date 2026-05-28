Candidatos presidenciales Colombia 2026: fórmulas y propuestas para la primera vuelta del 31 de mayo

Conozca las fórmulas presidenciales que aparecerán en el tarjetón electoral del 31 de mayo de 2026 en Colombia, sus perfiles, trayectorias y principales propuestas para el periodo 2026-2030, desde la continuidad progresista hasta opciones independientes y de establecimiento.

La presente elección presidencial colombiana para el periodo 2026-2030 se configura como un escenario de alta fragmentación ideológica y diversidad de Visiones. Se presentan fórmulas que van desde la continuidad del proyecto progresista hasta candidaturas calificadas como independientes o más cercanas al establishment político.

Este análisis detalla las características y propuestas de cada una de las fórmulas presidenciales que han logrado superar las etapas preliminares y aparecerán en el tarjetón electoral el próximo 31 de mayo. Entre las opciones que defienden la continuación de las políticas del gobierno actual se encuentra la dupla conformada por Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas.

Cepeda, filósofo y senador con múltiples periodos, heredero de un legado de activismo político marcado por el asesinato de sus padres, se consolidó como candidato del Pacto Histórico tras obtener más de 1,5 millones de votos en su consulta interna. Su fórmula, Aída Quilcué, es una líder indígena nasa del Cauca con una trayectoria en la defensa de los derechos de su comunidad y experiencia como senadora.

Su programa se centra en profundizar la redistribución de la tierra, fortalecer las garantías laborales, intensificar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y proteger a las víctimas del conflicto. Cuentan con el respaldo de partidos como Alianza Verde, Comunes, facciones del Liberalismo lideradas por Ernesto Samper, además de movimientos indígenas y sociales. Varios excandidatos de la coalición de gobierno, como Juan Fernando Cristo y Clara López, también han expresado su apoyo.

La candidatura de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, representa una alternativa independiente de centro-izquierda con un énfasis marcado en la lucha anticorrupción y la gestión urbana. Doctora en Ciencia Política de Harvard y con una carrera académica previa, López ganó notoriedad pública por sus investigaciones sobre el paramilitarismo. Su paso por la alcaldía de la capital y su impulso a la Consulta Anticorrupción de 2018 son ejes centrales de su imagen.

Su fórmula vicepresidencial es Leonardo Huerta, abogado especializado en derecho administrativo y con experiencia en defensores del Pueblo y en la secretaría de educación de Pereira. Sus propuestas incluyen la creación de una fiscalía antimafia, recuperar el control de las cárceles, impulsar la desclasificación internacional del cannabis y la coca, y replicar políticas de cuidado y salud a nivel nacional. Su movimiento 'Con Claudia Imparables' logró la recolección de 1,2 millones de firmas para avalar su candidatura.

Por el lado del espectro de derecha y centroderecha, destacan las candidaturas de Raúl Santiago Botero Jaramillo y su compañero Carlos Fernando Cuevas. Botero es un empresario del sector financiero y tecnológico, fundador de más de 35 empresas, que carece de experiencia pública previa, lo que posiciona su discurso en la eficiencia privada y el emprendimiento.

Su fórmula, Cuevas, es un abogado santandereano con trayectoria en campañas políticas, habiendo participado en el 'No' al plebiscito de la paz y en la campaña de Rodolfo Hernández en 2022. Se le describe como el candidato a vicepresidente más joven de la contienda. Su plataforma, aunque menos detallada en los extractos, se理解为 enfocada en la seguridad, el orden y la reactivación económica desde una óptica empresarial.

Finalmente, el texto original menciona la existencia de otras fórmulas que representan "más al establecimiento político" sin especificarlas, lo que sugiere la presencia de candidatos de partidos tradicionales o de figuras con trayectorias dentro de las estructuras partidistas clásicas. La elección, por tanto, ofrecerá a los colombianos un espectro amplio que incluye opciones de izquierda, centro y derecha, con énfasis en temas como la justicia social, la lucha anticorrupción, la seguridad, el modelo económico y la relación con el conflicto histórico del país





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