Candidatos Presidenciales se Comprometen con la Autonomía Regional y la Descentralización

Seis aspirantes a la presidencia de Colombia se comprometieron a fortalecer la autonomía fiscal de las regiones y a trabajar en estrecha colaboración con los departamentos para impulsar el desarrollo territorial. El evento, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, buscó recoger las propuestas de los candidatos y alinearlas con las necesidades de las regiones.

Seis candidatos presidenciales manifestaron su compromiso de mantener relaciones respetuosas y armónicas con las regiones, así como de fortalecer la autonomía fiscal de los departamentos para abordar sus necesidades primordiales y fomentar el desarrollo territorial en caso de ser elegidos.

Este compromiso se formalizó durante una nueva Cumbre de Gobernadores, en el marco del evento académico ‘Las Regiones Proponen, los candidatos responden’. En esta instancia, cada aspirante presentó sus propuestas específicas para los territorios y se pronunció sobre las recomendaciones contenidas en un ‘Libro Blanco’, resultado de cuatro años de trabajo por parte de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la FND, enfatizó la seriedad y el rigor técnico del documento, destacando que fue construido desde las regiones con el objetivo de que estas dejen de ser meras declaraciones y se conviertan en una prioridad real. Subrayó que el documento es un proceso de construcción colectiva, abierto a la contribución de todas las voces, y que su propósito es proporcionar al próximo Presidente una hoja de ruta clara para el trabajo con las regiones.

Cortés también resaltó la necesidad de un gobierno nacional que escuche, dialogue y reconozca a las regiones no como simples ejecutoras, sino como aliadas estratégicas fundamentales para el progreso del país. Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, añadió que el documento seguirá evolucionando en las regiones, reafirmando que la búsqueda de mayor autonomía territorial y descentralización no busca dividir al país, sino fortalecer su unidad.

Insistió en la importancia de fortalecer la institucionalidad y promover la colaboración entre el Gobierno Nacional y las administraciones departamentales. Los candidatos Roy Barreras, Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia y Luis Gilberto Murillo, además de su apoyo a la descentralización y la autonomía regional, abordaron la urgencia de encontrar soluciones conjuntas a desafíos críticos como la seguridad y la salud a nivel nacional.

El evento, organizado en colaboración con la Escuela de Gobierno de la Universidad de la Sabana, EL TIEMPO, La FM y Red+Noticias, también extendió una invitación al candidato Iván Cepeda, quien lamentablemente canceló su participación en el último momento. La FND reiteró su disposición a dialogar con Cepeda para presentarle las demandas regionales y conocer sus propuestas. Los candidatos presentes tuvieron 15 minutos para exponer sus ideas y 20 minutos adicionales para responder preguntas.

Roy Barreras, en su intervención, reconoció la dificultad de lograr un gobierno de unidad en los últimos tres años y advirtió sobre la posibilidad de cuatro años más de fractura y polarización. Propuso a los gobernadores exigir a los candidatos una reforma que unifique los periodos presidenciales y de los gobernadores y alcaldes, buscando una mayor armonía entre los diferentes niveles de gobierno.

Además, sugirió reformar los Ocads y otorgar a las regiones el control de las bolsas de regalías. Barreras enfatizó la necesidad de un nuevo régimen de regiones autónomas con capacidad de recaudo y solvencia financiera. Abelardo De La Espriella se comprometió a gobernar desde las regiones, trabajando con todos los gobernantes locales sin distinción política o ideológica.

Priorizaría la recuperación de la seguridad y el impulso económico de los departamentos a través de sectores clave como infraestructura, agro, energía, minería y turismo. Se comprometió a reactivar proyectos abandonados por el centralismo e invitó a los gobernadores a priorizar sus iniciativas para el año y medio restante de su mandato.

Propuso una descentralización basada en la colaboración armónica y se alineó con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) y la aprobación de una Ley de Competencias que otorgue mayor libertad a las regiones en la gestión de sus recursos, reduciendo el tamaño del Estado central. Sergio Fajardo, por su parte, también abogó por fortalecer la fuerza pública para garantizar la seguridad y, basándose en su experiencia como gobernador de Antioquia, propuso priorizar acuerdos y proyectos con los gobernadores y alcaldes actuales para asegurar el éxito de sus periodos.

Considera que el éxito de los gobiernos locales se traduce en el éxito del gobierno nacional. Abrió la posibilidad de establecer nuevos impuestos y contribuciones para las regiones





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