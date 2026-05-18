Candidatos presidenciales tienen propuestas para el cambio climático

Los candidatos presidenciales han hecho propuestas a raíz del problema del cambio climático que afecta al planeta. La mayoría de los candidatos coincide en la gradualidad de la transición del país a las energías limpias, sin comprometer el suministro energético ni la autosuficiencia en petróleo y gas.

Frente al cambio climático que golpea el planeta, los candidatos presidenciales han hecho propuestas. La problemática por el cambio climático por sus implicaciones ocupa un lugar especial entre las propuestas de los candidatos presidenciales.

La mayoría de ellos coincide en que la transición del país a las energías limpias debe ser gradual, sin poner en peligro el abastecimiento energético ni la autosuficiencia en petróleo y gas. La idea de la administración Petro es que dicha transición en materia de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) sea repentina, por ello no entregó licencias para nuevas exploraciones.

Este sector y otros señalan que es una decisión equivocada porque aceleró la caída de las reservas y se pierden recursos de regalías vitales para el desarrollo regional y la inversión social. Los científicos han determinado que los combustibles fósiles son los principales responsables del cambio climático, caracterizado por el incremento de la temperatura en todo el planeta, con graves consecuencias para el medioambiente y la supervivencia de la humanidad.

Los gremios de los hidrocarburos presentaron un documento en días pasados en donde alertan que el país tiene riesgos de desabastecimiento y, por ello, plantean a los candidatos presidenciales la necesidad de que se vuelva a explorar petróleo y gas, y aumentar la producción. Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático y de la coalición de centroderecha, indica en su programa de gobierno que restaurará 1 millón de hectáreas y que frenará la deforestación en el Amazonas.

También propone reactivar las familias guardabosques, con pago del Estado, así como la protección de cuencas hidrográficas prioritarias, con instrumentos de ordenamiento y manejo. La candidata dijo que Colombia necesita gas, necesita petróleo, necesita carbón. Que mientras los combustibles fósiles se sigan usando en el mundo, las naciones en vías de desarrollo como la nuestra, que han contaminado poco, son las que tienen derecho a utilizar.

Por ello, la senadora y aspirante presidencial enfatizó que en su gobierno habrá nuevos contratos, exploración, explotación y vamos a sacar las riquezas que tenemos debajo del suelo para traerle a los colombianos bienestar. Valencia prevé implementar por primera vez en el país la técnica del fracking, fracturamiento de la roca en el subsuelo, para potenciar la producción de petróleo y gas.

Abelardo de la Espriella, candidato por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, indica en su plan de gobierno que Colombia no puede seguir tratando el sector minero-energético con prejuicios ideológicos ni improvisación, porque de él dependen la seguridad energética, la competitividad, el empleo, la estabilidad fiscal y una parte decisiva de la inversión regional y social. Por ello, se propone desde el inicio del mandato recuperar la exploración y la producción de petróleo y gas con seguridad jurídica y criterio técnico.

El aspirante dijo que no hay nada que afecte más el medioambiente en Colombia que la minería ilegal, y dijo que voy de frente contra eso. Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico y del oficialismo, dijo que a pesar de que muchos se empeñan en el mundo en negar o minimizarlo, el cambio climático y sus efectos han puesto en grave peligro la supervivencia de la vida en nuestro planeta.

Cepeda Castro dijo que el futuro de Colombia no está en seguir profundizando un modelo que nos deja ríos muertos y comunidades desplazada





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