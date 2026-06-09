Caninos detectan 20 kilos de cocaína en encomienda hacia Medellín

La Policía Nacional de Colombia utilizó a dos caninos especializados en detección de narcóticos para descubrir 20 kilos de cocaína ocultos en una encomienda en Medellín.

Gracias al olfato de dos caninos de la Policía, las autoridades descubrieron 20 kilos de cocaína ocultos en varias cajas en una encomienda hacia Medellín .

El hallazgo se produjo durante labores de inspección y control realizadas en las bodegas de una empresa de mensajería terrestre de la capital antioqueña. Los caninos especializados en detección de narcóticos, 'Max' y 'Niña', alertaron a los uniformados sobre varias cajas que presentaban comportamientos inusuales. Tras la señal emitida por los ejemplares caninos, los policías procedieron a revisar cuatro cajas de cartón que habían llegado como encomienda.

Durante la inspección encontraron diez tendidos de cama en cuyo interior estaban escondidos diez paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína. Luego de las verificaciones correspondientes, las autoridades establecieron que se trataba de 20 kilos de cocaína, cargamento que fue inmediatamente incautado para evitar que ingresara a los circuitos de distribución ilegal en Medellín y otras zonas del país





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