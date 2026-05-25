En el festival de Cannes 2026, el cine rumano Cristian Mungiu llevó la Palma de Oro con su película "Fjord", el grupo colombiano Theo Montoya perdió el gran premio por "Pelotón Trueno", y destacó el liderazgo de los 'Javis' y de la película "La Bola Negra".

El Festival de Cannes 2026 llegó a su fin con una trama de premiaciones que resonó en todo el panorama cinematográfico internacional. En un giro inesperado, el pequeño corto colombiano Piloto de Tercera, " Pelotón Trueno " de Theo Montoya, quedó relegado frente al impactante cortometraje argentino "Para los contrincantes" de Federico Luis, que se llevó la Palma de Oro de la sección oficial de cortos.

La rivalidad entre ambos extremos de un mismo continente se vio resaltada por la emotiva escenografía de la ceremonia, donde los dos directores recorrieron la alfombra con una mezcla de nervios y orgullo. Por su parte, el cine rumano Cristian Mungiu retornó al peldaño cumbre del festival para convertirse en el gran vencedor con su largometraje "Fjord", que redefinió los límites del drama social y la política contemporánea.

La película, que cuenta con las actuaciones de Sebastian Stan y Renate Reinsve, explora la fragilidad de la humanidad ante la brutalidad, la polarización y la violencia. Al ascender a la tribuna, Mungiu compartió una poderosa reflexión sobre los riesgos de alzar la voz frente a la intolerancia, instando a la audiencia a superar el miedo y a repensar la moralidad en la sociedad actual.

El premio a Mejor Guion fue otorgado al francés Emmanuel Marre por "Notre Salut", mientras que la sección de la Causa de la Dirección entregó su galardón al dúo creativo de los 'Javis', Javier Ambrossi y Javier Calvo, por "La Bola Negra", película basada en un inédita obra de Federico García Lorca que explora la diáspora LGBT+. El jurado, presidido por el aclamado cineasta Park Chan‑Wook, también distinguió al filme alemán "Das Geträumte Abenteuer" de Valeska Grisebach con el premio Compartido a la Dirección, y otorgó el reconocimiento a la interpretación femenina a Italia y la japonesa Tao Okamoto, junto con la franco‑belga Virginie Efira por su actuación en "Soudan" bajo la dirección de Ryuusuke Hamaguchi.

El festival también se destacó por otorgar Grandes Premios del Jurado al cineasta ruso Andrei Zvyagintsev por la cinematografía de su película "Minotauro", la cual permaneció en la pantalla con un mensaje de denuncia ante la guerra en Ucrania. En este escenario, la paleta de premios dobles en diversas categorías sorprendió a los asistentes.

El premio a Mejor Actor fue compartido entre Emmanuel Machia y Valentin Campagne por "Coward", mientras que la Sabiduría De Paz La Prensa hizo público el inesperado ganador del premio a Mejor Director aparte de los Javis, el polaco Pavel Pawlikowski, que se alzó con la medalla por su obra "Fatherland", una crónica surrealista y sombría de la Alemania de posguerra vista a través del personaje del escritor Thomas Mann. Al final de la noche, el estruendo resonó en la Ecran Plaza de la Plaza Lumière y la asamblea vibró con aplausos inesperados a la mezcla del talento español, que conquistó el premio de dirección compartido con nuestros compatriotas Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Este triunfo garantizó la presencia de la película en la próxima edición del festival y marcada el reconocimiento de la representatividad del cine español que, tras la trayectoria de Pedro Almodóvar y Rodrigo Sorogoyen, sigue ascendiendo en la escena mundial





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